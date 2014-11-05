CHP, KİT Komisyonu'na gelmeyen Süleyman Aslan'dan rapor istedi

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında evindeki aramalarda ayakkabı kutusundan 4.5 milyon dolar bulunan eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arlan, Genel Müdürlük yaptığı dönemine ait hesapların görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu’na ‘sağlığını’ mazeret göstererek gelmedi. KİT Komisyonu Başkanı Kütahya Milletvekili AKP’li Hasan Fehmi Kınay, Arslan’ın komisyona gönderdiği yazıda sağlık sorunları olduğunu bu nedenle komisyona gelemeyeceğini söylediğini kaydetti. Bunun üzerine, CHP’liler, Aslan’ın sağlık raporunda ısrarcı oldu.

TBMM KİT Komisyonu’nda Halkbank Eski Genel Müdürü Süleyman Arslan’ın başında olduğu 2011-2012 dönemine ait hesaplarla ilgili görüşmeler gergin başladı. Aslan, komisyona mazeret bildirince CHP’liler ayağa kalktı. Arslan’ın sağlık raporunda ısrarcı olan CHP’liler, kimlerin kredi kullandığı, kimlere reklam verildiğine ilişkin bilgilere ‘bankacılık sırrı’ gerekçe gösterilmesine uzun süre itiraz etti.

CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, Arslan’ın komisyona gelmemesini “ Açıkça suç iylediğin gösteriyor. Açıkça kaçmıştır” diye değerlendirdi.

KİT Komisyonu’nda, Halk Bankası A.Ş. - 2011-2012, Halk Gayrımenkul Yatırım Ort. A.Ş. - 2011-2012

Halk Hayat ve Emeklilik Sigorta A.Ş. 2011-2012, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - 2011-2012

Halk Sigorta A.Ş. - 2011-2012, Halk Finansal Kiralama A.Ş. - 27.05.2011/31.1​2.2011-2012

Halk Portföy Yönetimi A.Ş. - 24.06.2011/31.1​2.2011-2012

Halk Faktöring A.Ş. – 2012 hesapları görüşülüyor.

Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan, KİT Komisyonu’na‘sağlık’ mazeretiyle gelmedi. CHP’den ‘rapor nerede’ itirazı