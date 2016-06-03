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Politika

CHP, 'Kişisel Verilerin Korunması Yasası'nın iptali için AYM'ye başvuracak

Parti adına başvuruyu CHP Ankara Milletvekili Murat Emir yapacak

03 Haziran 2016 16:57

CHP, kişisel verilerin korunması yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Partinin başvuruyu saat 14:00'de yapacağı açıklandı.  CHP Ankara Milletvekili Murat Emir başvuruyu parti adına yapacak.

Ulusal Kanal'da yer alan habere göre; CHP'de kişisel verilerin korunması konusundaki kurula yönelik eleştirileri bulunuyordu. Yine AB standartlarının baz alınması konusu da CHP'nin istekleri arasındaydı. 

 

Dokunulmazlık başvuruları reddedildi

 

Anayasa Mahkemesi, HDP ve CHP milletvekillerinin, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesi heyeti, HDP ve bazı CHP'li milletvekillerinin "dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğün durdurulması" istemiyle yaptıkları başvuruları birleştirerek ele aldı. Heyet, başvuruları reddetti.

Yüksek Mahkemenin ret gerekçesinin, yazımın tamamlanmasının ardından öğleden sonra açıklanacağı öğrenildi.

Dokunulmazlıkla ilgili düzenleme Meclis'te 376 oyla kabul edilmişti. Meclis'in kararından hemen sonra HDP'nin tüm milletvekilleri, CHP'den ise Sezgin Tanrıkulu, Haluk Pekşen, Tanju Özcan, Namık Havutça ve Ceyhun İrgil iptal için başvuru yapmıştı.

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