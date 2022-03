CHP Kırşehir İl Başkanı Genç: Ne yazık ki ekmek kuyrukları artık gece başlıyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun sosyal medya hesabından gece ekmek için sıraya giren vatandaşların fotoğrafını paylaşmasının ardından CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

“Ne yazık ki ekmek kuyrukları artık gece başlıyor” diyen Genç, “Belediyemizin ürettiği ekmekler gece saat 23.00 gibi çıkıyor, sabah da satışa konuluyordu. Ancak talep o kadar arttı ki; insanlar ekmeğin gece 23.00’te çıktığını bildiği için saat 22.00 gibi gelip kuyruğa girmeye başladılar. Belediyemiz de bunun üzerine satışı 23.00’te başlatma kararı aldı. Ama buna rağmen, kuyruklar bitmiyor. İnsanlarımız geceden gelip kuyruğa giriyor. Bu fotoğraf artan yoksulluğun fotoğrafıdır” ifadelerini kullandı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da söz konusu durum hakkında şunları kaydetti:

“Ne yazık ki; kuyruklar her geçen gün uzuyor. Merkezde 145 bin nüfusa sahip ilimizde her gün 12 bin ekmek üretebiliyoruz. Fırınımızın kapasitesi bu kadar. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Çünkü ihtiyaç da talep de artıyor. Halkımız gece kuyruğa girmeye başlıyor. Şu an 3 vardiya şeklinde ekmek üretiyoruz. Ekmeğimizin fiyatı 1 TL ve 200 gram. Ekmek ticari fırınlarda ise 2.25 TL… Vatandaşımız bütçesini denkleştirebilmek için 1 TL’lik ekmeği tercih ediyor.”

Ekicioğlu, Yarkadaş’ın “Maliyetleri nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Barış Bey, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda çok hassas. Belediyelerimize mali yük binse de bu hizmetlerin aksamamasını istiyor. Bunu sağlamak da bizim vatandaşa karşı görevimiz zaten. Biz ekmeği 1.60 kuruşa mal ediyor, 1 TL’ye satıyoruz. Ticari olarak zarar ediyoruz ama bunun önemi yok. Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Bu dönemleri el birliği ile aşmak zorundayız. Ucuz ekmek yemek herkesin en temel hakkı. Biz zaten belediyenin bütçesini toparladık. 4 milyon euro da borç ödedik. Vatandaşlarımızı bu zor günlerde yalnız bırakmayacağız.”

