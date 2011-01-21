CHP kimlere transfer teklif etti?

T24 - CHP'nin seçim öncesi bazı toplum önderlerine milletvekili teklifi yaptığı öğrenildi. Bu isimler arasında Mesut Yılmaz, Zeki Sezer, Süleyman Çelebi var.

Seçim vitrinine sürpriz adayları taşımaya hazırlanan CHP parti yönetimi DP'den istifa eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz başta olmak üzere kamuoyunca tanınan birçok isme adaylık teklifi götürmeye hazırlanıyor SEÇİM çalışmalarını başlatan CHP hem solun, hem de merkez sağın tüm oylarına talip olmak için kolları sıvadı. Başkent kulislerine bomba gibi düşen iddiaya göre her iki kesimden oy almak için eski başbakanlardan Mesut Yılmaz başta olmak üzere, geçmişte ANAP ve DYP kadrolarında yer almış birçok isme adaylık teklifi yapılması CHP'nin gündeminde.

Bu isimlerin başında da Namık Kemal Zeybek'in DP genel başkanlığına gelmesinin ardından partiden istifa eden eski Başbakan, Rize Milletvekilli Yılmaz geliyor. Partinin etkin isimlerinin verdiği bilgiye göre bazı CHP yöneticileri, üç kez başbakanlık koltuğuna oturan Yılmaz'a adaylık için teklif götürülmesini tartışmaya açtı.



Sezer banko aday

Partide Yılmaz'a yönelik bazı eleştiriler olmakla birlikte CHP'nin zayıf olarak görüldüğü Doğu Karadeniz seçmenine yönelik oyları almak açısından olumlu bakıldığı bildirildi.

Partinin etkin isimlerinden biri, "Sayın Yılmaz'ı tek başına Karadeniz olarak düşünmeyin.

İstanbul'da da ciddi bir oy potansiyeli söz konusu" dedi.

Bu öneriyi yapanlar Yılmaz'm Doğu Karadenizli seçmeninin CHP ile barışması için aktif rol oynayabileceğini dile getirdikleri bildirildi.

Adaylık teklifi götürülmesi planlananlardan bir başkası ise eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer. 2007'de partisi CHP ile ittifak yaparken özveride bulunarak milletvekilliği için aday olmayan Zeki Sezer'e adaylık teklifi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Doğu ve Güneydoğu'dan milletvekili çıkarma konusunda ısrarlı olan yeni CHP yönetimi bölgede de sürpriz yapmaya hazırlanıyor. CHP yönetiminin hedefindeki isim 1977'de Urfa Belediye Başkanı seçilen, 1988'de SHP Urfa İl Başkanı olan, SHP'den 7 milletvekili ihraç edilince istifa eden 12 il başkanı arasında yer alan ve 1992'de Halkın Emek Partisi'nin genel başkanlığını üstlenen Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Feridun Yazar. Sol camianın yakından tanıdığı Yazar'a Urfa adaylığı teklifi yapılacak.

Teklif götürülmesi beklenen bir diğer isim ise Bahattin Şeker. Eski DYP'li bakanlardan Şeker'in adı Eskişehir için geçiyor.



Son bomba DİSK Genel Başkanı

Açılımın son halkasını DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi oluşturuyor. Genel başkan seçilmesinin ardından solda yeni oluşum çalışmalarını askıya alarak, Kılıçdaroğlu'na tam destek veren Çelebi'nin milletvekili yapılması konusunda görüş birliğine varıldığı ifade ediliyor.

ZEKİ SEZER:DSP'de siyasete başladı. Ecevit'in ayrılmasının ardından genel başkan seçildi. Ecevit hükümetinde Devlet Bakanlığı yaptı. 2007 seçimlerinde DSP ile CHP seçim işbirliği yaparken Sezer aday olmadı.

SÜLEYMAN ÇELEBİ: DİSK Genel Başkanı. 18 yaşından bu yana sendikal mücadelenin içinde. 12 Eylül sonrasında DİSK Davası'ndan yargılandı. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı seçilmesinden sonra solda oluşum çalışmalarını askıya aldı.

MESUT YILMAZ: Rize Bağımsız Milletvekili. Önceki gün DP'den istifa etti. 1983'deÖzal liderliğindeki ANAP'ın kurucusu olarak siyasete atıldı. ANAP genel başkanlığı, Devlet, Turizm ve Dışişleri Bakanlığı yaptı. 3 kez başbakan oldu. Yüce Divan'da yargılandı, suçlu bulunmadı.

FERİDUN YAZAR: Kürt siyasetinin ve solun önde gelen isimlerinden. 1977 yılında CHP'den Urfa Belediye Başkanı seçildi. SHP il başkanlığı yaptığı dönemde 7 milletvekilinin ihraç edilmesi üzerine partiden istifa etti. Kapatılan HEP'in genel başkanlığını yaptı.