CHP, Kılıçdaroğlu’nun "tek imza ile 6 milyar TL peşkeş çekiliyor" dediği ihale belgesini paylaştı

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında vurgu yaptığı ve "arkadaşlarımız açıklayacak" dediği ihale hakkında raporun sayfası CHP tarafından paylaşıldı. CHP, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki grup toplantısında,"Tek imza ile 6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor" dediği hızlı tren projesiyle ilgili belgeyi paylaştı.

Belge, CHP tarafından “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hızlı tren projesi ile ilgili AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının bulunduğuna ilişkin dayanak aldığı ve Grup toplantısında da gösterdiği raporun sayfası” notuyla basın mensuplarına geçildi.

“Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi” hakkındaki belgede “Cumhurbaşkanlığı oluru ile” ifadeleri yer alıyor.

Söz konusu belge şöyle:

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yolsuzluk iddialarında elde ettikleri belgeler hakkında konuşmuş ve “3 Nisan 2018'de bir ihale yapılır. Firmanın özelliği, gerçek bir ihale olması, yarışmaya girmesi ve kazanması. İç finansmanı kendisi karşılayacak. Beşli çete kazanmaz. İhale iptal edilir. Yeniden ihalaeye çıkılır. Bu ihale kamuya açık değildir. 21 B'ye göre, olağanüstü hallerde yapılan bir olay. Ortada deprem, savaş, yangın yok. Adrese teslim ihaleyi vermek. Beşli çeteden birisine ikram edilir. Arada 6 milyar fark var. Zaman geçmiş biliyorum. Önemli bir ayrıntı var. Beşli çete adına yurtdışından para isterler. Kredi anlaşmasının kefili, sorumlusu hazinedir. Kamu borç yönetimi raporu var. İhalenin adı, borç miktarı var. Bugünkü fiyatlarla 18 milyar civarında” demişti.

Belgeyi grup toplantısında açıklamayan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan diyor ki, benim imzam yok; sen ihale komisyonunda değil, talimat makamındasın... Erdoğan, dur bakalım; sana daha çok sürprizlerimiz olacak... Senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız; hiç meraklanma. Bütün ayrıntıları arkadaşlarımız açıklayacak” ifadelerini kullanmıştı.