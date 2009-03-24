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Politika

CHP, kendi anketine göre Ankara'da birinci

CHP, yaptırdığı ankete göre Ankara'da birinci parti konumunda. Ankete göre Karayalçın, Gökçek'in 2 puan önünde görülüyor.

24 Mart 2009 02:00

CHP, yaptırdığı ankete göre Ankara'da birinci parti konumunda. Ankete göre Karayalçın, Gökçek'in 2 puan önünde görülüyor. 

Gelecek hafta yapılacak yerel seçimlere bir haftadan kısa bir süre kalırken CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Karayalçın bir seçim anketi yaptırdı.

Ankete göre, kararsız olan yüzde 10.6’lık kesimin dağıtılması sonrasında Karayalçın yüzde 37.7 AKP Adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise yüzde 35.9 oy alıyor. MHP adayı Mansur Yavaş’ın oyu ise yüzde 23.2’de kalıyor.
 

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