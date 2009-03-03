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Politika

CHP Keçiören'e taşlı saldırı

Ankara'da 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce CHP Keçiören İlçe Başkanlığına taşlı saldırıda bulunuldu.

03 Mart 2009 02:00

Ankara'da 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce CHP Keçiören İlçe Başkanlığına taşlı saldırıda bulunuldu.


Olayda, üzerinde CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Taner Güner'in resimlerinin bulunduğu ilçe başkanlığının camları kırıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, partisinin saldırıya uğrayan Keçiören İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, ilçe yöneticilerinden bilgi aldı.

Yılmaz Ateş, burada yaptığı açıklamada, Keçiören belediyesinin el değiştirdiği 1994 yılından bu yana ilçede benzer olayların yaşandığını savunarak, belediyenin ve iktidarın bunlara göz yumduğunu ileri sürdü.

Güvenlik sağlanmalı

''İktidarın hoşgörüsüne sığınarak seçim döneminde terör estiriyorlar'' diyen Ateş, İçişleri Bakanlığı'nın gerekli önlemleri bir an önce alması ve güvenliği sağlaması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun bulunduğu bölgenin yakınındaki ilçe başkanlığının saldırıya uğramasının üzüntü verici olduğunu kaydeden Ateş, ''İktidarın seçim büroları bile korunurken ana muhalefet partisinin ilçe binasının korunmaması ve bu olayın yaşanması çok düşündürücü'' dedi.

Keçiören'de CHP ilçe teşkilatına yönelik daha önceki yıllarda da benzer saldırılar olduğunu söyleyen Ateş, ''Umarız gerekli önlemler alınır ve bu olay Keçiören'de bir gelenek haline gelmez'' diye konuştu.

CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Taner Güner de saldırıyı kınadıklarını, ancak bu olayların inançlarını ve çalışma azimlerini yıkamayacağını belirtti.


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