CHP Kayseri Melikgazi'de başkan Kaan yeniden seçildi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi Melikgazi İlçe kongresinde mevcut başkan İbrahim Kaan yeniden seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri’de Melikgazi ile birlikte ilçe kongrelerini tamamladı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro salonunda Divan Başkanlığını CHP Parti Meclisi Üyesi ve aynı zamanda Antalya Milletvekili Devrim Kök’ün yaptığı kongre de mevcut İlçe Başkanı Avukat İbrahim Kaan ve emekli öğretmen Nurettin Parlak yarıştı. 346 delegenin oy kullandığı seçim çekişmeli geçti. Yapılan oy sayımınramevcut başkan İbrahim Kaan, 208 oy alarak yeniden başkan seçildi,alan mevcut Başkan İbrahim Kaan, yeniden CHP Melikgazi İlçe başkanı oldu. Rakibi Nurettin Parlak ise 136 oy alırken, 2 oyda geçersiz sayıldı.

Seçimin sonuçlanmasının ardından birlik mesajı veren Kaan, amaçlarının 2019 seçimlerinde CHP’yi iktidar yapmak olduğunu belirterek, “Artık seçim geride kaldı. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Ülkenin CHP’ye ihtiyacı var. Hep birlikte ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak ve Cumhuriyet’in değerlerini yaşatmak için çalışacağız” dedi.

Bu arada Kayseri CHP’de ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözler il kongresine çevrildi. CHP Kayseri İl kongresinin 7 Ocak 2018’de yapılacağı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI