CHP, kayıp iş adamının peşine düştü







Hülya Karabağlı





T24/ Ankara - CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Hollandalı yetkililerin 20 aydır bulamadığı iş adamı Metin Aydın’ın peşine düştü. TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na başvuran Aygün, kayıp işadamı için bir alt komisyon kurulmasını talep etti. CHP’li vekile göre, alt komisyon resmi yazışmalarla Hollanda makamlarından net bilgi alabilir. Milletvekilleri iş adamının yaşadığı ve kaçırıldığı yerde yerinde inceleme yapabilir. Böylelikle, kayıp olayında hızlı yol alınabilir.



Hüseyin Aygün, Aydın ailesinin bir süre önce kendisini ziyaret ederek yardım istediklerini anlattı. Hollanda makamlarından 20 aydır aileye açıklama yapılmadığına dikkat çeken Aygün, ailenin perişan durumda olduğunu söyledi. Tuncelili ailenin Hollanda’da yaşadığını anlatan Aygün, Metin Aydın’ın burada iş yaptığını ve 13 Ekim 2009 yılında iş yerinden evine giderken kaçırıldığını söyledi.





Uluslararası düzeyde arama



“Metin Aydın’ı uluslar arası düzeyde aramak gerekiyor” diyen Aygün, “Kayıp bir vatandaşımız var. Bir başka ülkede kaybolmuş. Ne yazık ki görevimizi yerine getirememişiz” dedi.



Metin Aydın’ın bulunmamasının insanlık suçuna girdiğine dikkat çeken Aygün, “Geride kalanlar 20 aydır haber alamıyor. Böyle bir elemi tahmin edebilirmiyiz”.

Kaçırıldığında 45 yaşında



Metin Aydın, Hollanda’nın Almanya sınırı yakınlarındaki Arnhem kentinde 13 Ekim 2009 tarihinde kaçırıldı. Acılı baba İbrahim Aydın, geçtiğimiz günlerde, “20 aydır yetkililerden hiç bir sonuç verici haber alamadık. Bizlere kim sahip çıkacak? Hollandalı ve Türk yetkililerle 20 aydır irtibat içerisindeyim. Hiç bir yetkili ilgilenmediği gibi araştırmayı yürüten polis ekibi dosyasını kapattı” açıklamasını yapmıştı.

