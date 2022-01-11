CHP, Katar'la ilişkilerin araştırılması için Meclis’te teklif verdi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Türkiye ile Katar arasında geliştirilen ilişkilerin, Türkiye’nin çıkarlarını zedelediğini ifade ederek TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Türkiye-Katar ilişkisinde AKP iktidarının attığı adımların, Katar’ın Türkiye’deki çıkarlarını korumaya yönelik olduğunu belirten CHP Grup Başkanvekilleri önergesinde, “İktidarın yıllardır uygulamaya koyduğu kimi siyasi ve ekonomik karar ve tercihlerin, Katar’ın Türkiye’deki çıkarlarını korumaya yönelik olduğu açıkça görülmektedir” denildi.

İktidarın Katar’ın çıkarlarını korumaya yönelik siyasi ve ekonomik tercihlerinden bazılarını sıralayan CHP, bu tercihlere ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye’nin ulusal tank projesinin, tank üretimi konusunda hiçbir birikimi olmayan Katar ordusunun ortak olduğu bir şirkete teslim edilmesi ve bu projeyle ilgili olarak Tank Palet Fabrikası'nın ihalesiz ve bedelsiz olarak devredilmesi,

Katarlıların da işletmecisi olduğu limanların işletme hakkı sürelerinin 49 yıla uzatılması,

Hiçbir geçerli gerekçesi ve ihtiyacı olmadığı halde Katarlıların arsa topladığı Kanal İstanbul Projesiyle ilgili anlamsız ısrarlar,

Katar’ın Exxon Mobil-Katar Petrolleri Ortaklığı aracılığıyla, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden, bir bölümü Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı içinde kalan bir bölgede ve Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ederek doğalgaz arama izni almasına sessiz kalınması,

Katar Emiri'nin, Boeing 747-8 tipi özel uçağını Cumhurbaşkanı'na hediye etmesi ve bu uçağı kabul edilmesi."

Önergede, “Katar ve Türkiye arasındaki ilişkiler, alışılagelmiş devletler arasındaki ilişki biçimiyle değil, kişiler arasında; dolayısıyla devletin kayıtlarına da tam olarak yansımayan bir yöntemle yürütülmektedir. Kişilerin özel çıkarlarına dayandığı açıkça gözüken ve kişisel ideolojileri ve yatırımları öncelik haline getiren bu ilişki biçimi Türk halkının sömürülmesi sonucunu doğurmakta hem bugün hem de gelecekte ödenmek üzere çok büyük bir maliyet yaratmaktadır. Türkiye ve Katar arasındaki ekonomik ilişkilerin, Türkiye’nin ulusal, uluslararası, ekonomik ve siyasi çıkarlarına ne tür zararlar verdiği ve gelecekte ne tür maliyetler çıkaracağının araştırılması için Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri kapsamında bir Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz" denildi.