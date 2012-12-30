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CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Adnan Alabay tutuklandı

Gözaltına alınan 4 avukat ile CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Alabay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi

30 Aralık 2012 14:03

Suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Adnan Alabay, tutuklandı.
 
İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 avukat ile CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Alabay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.

Şüpheli avukatlar S.A, Ö.T, D.T, B.A savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Alabay tutuklandı.

Operasyonda daha önce gözaltına alınan 30 kişiden 7'si savcılık talimatıyla emniyette serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 23 kişiden 13'ü tutuklanmış, 8'i savcılık sorgusunun ardından, 2'si de mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Böylece operasyonda tutuklu kişi sayısı, 14'e çıktı.

''Silahla yaralama, tehditle senet imzalatma, rüşvet vermek suretiyle bilirkişi raporu düzenleterek adli yargıyı etkileme, silahla yaraladıkları kişinin tehdit sonucu şikayetçi olmaktan vazgeçmesi, dolandırıcılık'' gibi suçlara karıştığı iddia edilen zanlıların, dolandırıcılık yoluyla elde ettiği öne sürülen 2 milyon liranın bulunduğu banka hesapları ve çok sayıda taşınmazına el konulmuştu.

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