-CHP KAPI KAPI GEZİP KADINLARDAN OY İSTİYOR ANKARA (A.A) - 06.02.2011 - CHP'de, yaklaşık 3 yıl aradan sonra görevlendirme yapılarak aktif hale getirilen Kadın Kolları Genel Başkanlığı, yaklaşan seçimler öncesinde kapı kapı gezerek, projelerini anlatıp kadınlardan oy istiyor. Kısa bir sürede yeniden örgütlenen kadın kolları, bugüne kadar 3 bine yakın ev ziyareti gerçekleştirirken, özellikle Anadolu'da yaygın olan ''Ben bilmem beyim bilir'' anlayışını da yıkmaya çalışıyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Zühal Samlı, CHP Kadın Kolları'nın kısa sürede büyük başarı yakaladığını söyledi. Bugüne kadar CHP'li kadınlarla ilgili ''çalışmıyorlar, sahalarda göremiyoruz'' şeklinde yanlış algılamalar bulunduğunu ancak bu algılamanın artık yıkıldığını ifade eden Samlı, ''CHP'li kadınlar artık tüm Türkiye'yi karış karış geziyor. Çalışmalara başlamamızın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, 3 bine yakın ev ziyareti yapıldı. Bu da bize gelecek için ümit veriyor'' dedi. Geçmiş yıllarda ''yanlış yargılar'' nedeniyle çoğu kapının yüzlerine kapandığını, anlattıklarının da dinlenmediğini belirten Samlı, şimdi gittikleri evlerde ise büyük bir ilgi ile karşılaştıklarını anlattı. Çaldıkları her kapıda ''güler yüzle'' karşılandıklarını, uzun süren sohbetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Samlı, ''Kadınlar artık bizi dinliyor, çoğu görüşümüze de hak veriyor'' dedi. -EN BÜYÜK İLGİ AİLE SİGORTASINA- Kadınların en çok ilgiyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan ''Aile Sigortası'' projesine gösterdiğini, gittikleri evlerde de projenin ayrıntılarını anlattıklarını ifade eden Samlı, bunun yanı sıra kadınlardan oylarına sahip çıkmalarını istediklerini de söyledi. Yaptıkları ziyaretlerde, Anadolu'da çoğu kadının oylarının kocaları tarafından etki altında olduğunu gördüklerini belirten Samlı, yaygın olan ''Ben bilmem beyim bilir'' anlayışını da yıkmaya çalıştıklarını bildirdi. ''Kadınlara en büyük hakları olan vatandaşlık hakkını hatırlatıyoruz'' diyen Samlı, kadınların bu kez, yaklaşan genel seçimlerde kendi tercihlerini sandığa yansıtacaklarına inandıklarını söyledi. -KAHVEHANELERE DE GİDECEKLER- Kadınların açamayacağı kapı olmadığını anlatan Samlı, ev ziyaretlerinin yanı sıra kahvehanelere de gideceklerini söyledi. Seçimlere kısa bir süre kaldığını ancak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Samlı, ''81 ilimizde bütün kadın arkadaşımız, son derece özveriyle, son derece başarılı çalışma yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Hedefimiz seçimlere kadar çalmadık kapı bırakmamak'' dedi. Kadınların hem toplumda hem de siyasette büyük zorluklarla karşılaştıklarını, bu zorlukları yıkmaya çalıştıklarını dile getiren Samlı, ''Onun için iki kat daha fazla çalışmamız gerek. Bu bilinçle büyük özveri ve şevkle çalışmamızı sürdürüyoruz. Hedefimiz CHP'yi iktidar, Genel Başkanımızı da Başbakan yapmak'' ifadelerini kullandı.