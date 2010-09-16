‘CHP kapatılmalıydı’ diyen valiyi merkeze çekildi

T24 - Referandum öncesi Cumhurbaşkanı Gül’e sunulan valiler kararnamesi onaylandı. “CHP kapatılmalıydı” diyen Kırklareli Valisi Aydoğdu merkeze çekildi.



Aydoğdu’dan boşalan koltuğa Muammer Muşmal atandı. “ABD Başkanı’nın karşısında ‘One minute’ diyen bir Başbakan istiyorum” dediği için merkeze çekilen Muammer Erol ise yeniden Elazığ Valiliği’ne getirildi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dar kapsamlı hazırlanan valiler kararnamesini onayladı. Referandum öncesinde İçişleri Bakanlığı’nca Köşk’e sunulan kararname, Gül’ün onayının ardından dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Demokrat Parti’nin iktidara geldiği zaman CHP’yi kapatmamasının hata olduğunu söyleyen Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu, merkeze çekildi. Elazığ Valiliği’ne ise Elazığ’dan merkeze çekilen Muammer Erol yeniden getirildi.



Erol, bir toplantıda “ABD Başkanı’nın karşısında ‘One minute’ diyen bir Başbakan istiyorum” demişti. Aydoğdu’dan boşalan Kırklareli Valiliği’ne de, 2008’de Elazığ’da görev yaparken merkeze çekilen, ardından önce mahkeme kararıyla, 17 gün önce de Danıştay kararıyla göreve iade edilen Muammer Muşmal getirildi.



Merkeze çekilen Kırklareli Vali Cengiz Aydoğdu, 25-26 Haziran’da, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nca düzenlenen Abant Platformu’nda, “DP’nin 1950’de iktidara geldiğinde CHP’yi kapatıp, İnönü’yü de tarihteki huzurlu yere göndermemiş olması en büyük talihsizliktir” diyerek büyük tepki çekmişti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuşmaya, “Tarihi sorgulamak valinin işi değil. Bu tür bir konuşma yapma ihtiyacını hissediyorsa o görevi bırakmalıdır” diyerek tepki göstermişti.





Ailesiyle otelde kalıyordu



Aydoğdu’ndan boşalan Kırklareli Valiliği’ne Muammer Muşmal getirildi. Elazığ’da valilik yaparken 2008’de merkeze alınan Muşmal, açtığı davayı kazanarak 14 Temmuz 2009’da yeniden Elazığ’a gelmiş, Elazığ Valisi Muammer Erol da, Tokat’a atanmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın mahkemeye yaptığı itiraz üzerine Muşmal, bir hafta sonra merkeze alınmıştı. Erol yeniden Elazığ’a gelmiş, Muşmal da Danıştay’a başvurmuştu. Muşmal, davayı kazanarak 3’üncü kez 29 Ağustos’ta Elazığ’a atanmıştı. Vali Erol ise merkeze alınmıştı. Muşmal’ın Elazığ’da bu seferki kalış süresi 17 gün sürdü. Muşmal, kentte kaldığı sürede eski Vali Erol, Vali Konağı’nı iki ay kullanma hakkı bulunduğunu öne sürüp, anahtarını teslim etmediği için eşi ve oğlu ile birlikte otelde kalıyordu.





‘One minute’u hatırlatmıştı



Elazığ Valiliği’ne ise 2009’da Tokat Valiliği’ne atanan, ardından Elazığ’a tayin edilen ve yeniden merkeze çekilen Muammer Erol yeniden getirildi. Erol, 9 Şubat’ta Elazığ Genç İşadamları Derneği’nin düzenlediği, “Afrika Ülkeleri Tanıtım ve Afrika Ülkeleri ile Ticaret” konulu toplantıya katılmış ve “Gidip de Amerika Devlet Başkanı’nın karşısında 1 milyon için hazır duran bir Başbakan istemiyorum. Ben, ‘One minute’ diyen bir Başbakan istiyorum. Bütün bunların başında istikrar var” açıklamasıyla dikkat çekmişti.





Hakkınızı helal edin



Kıkrlareli Valiliği’nden merkez valiliğine atanan Cengiz Aydoğdu için dün Valilik binası önünde uğurlama töreni düzenledi. Törende polis merasim kıtasını selamlayan Aydoğdu, katılımcılardan, haklarını helal etmelerini istedi. Gazetecilerin duygularını sorması üzerine Aydoğdu, “Kırklareli’ni bahtı açık, önü açık görüyorum. Huzur, sağlık, mutluluk diliyorum. Kırklareli’nde herkese teşekkür ediyorum, Allah’a emanet olun diyorum” dedi. Aydoğdu, daha sonra şehirden ayrıldı.





