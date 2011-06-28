-CHP KANUN TEKLİFİ VERECEK TBMM (A.A) - 28.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın ya da diğer gün bir kanun teklifi vereceklerini bildirdi. Kılıçdaroğlu, TBMM kulisinde gazetecilerin CHP'nin tutuklu milletvekilleri nedeniyle yemin etmemesiyle ilgili sorularını yanıtladı. ''Beklentiniz nedir? Ne yapmalılar?'' sorusunu Kılıçdaroğlu, ''Ne yapmalılar değil, ne yapıyorlar, onlara soru sormak lazım'' diye yanıtladı. Beklentilerinin ve bir tekliflerinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, ''Tabii yarın veya öbür gün kanun teklifini vereceğiz'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, kanun teklifini CHP'nin andiçen tek milletvekili olan İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi'nin vereceğini belirtti.