CHP kamp yerine kapalı gurup yapacak

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM’de bayram haftası oldukça yoğun bir gündem var. Yarın, dört siyasi partinin de gurup toplantıları var. CHP, yeni yasama yılı öncesinde milletvekili kampı düşünmüyor. 11 Ekim Cuma günü kapalı gurup toplantısı yapacak. Genel Merkez’de saat 10.00’da başlayacak gurup toplantısında herkesin eteklerindeki taşları dökmesi bekleniyor.

Kuzey Irak tezkeresi görüşülecek

TBMM Genel Kurulu’nda 10 Ekim’de Kuzey Irak tezkeresinin görüşülmesi bekleniyor. Tezkere, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına karşı sınır ötesi harekat ve müdahale için Hükümet'e verilen yetkinin 17 Ekim tarihinden itibaren bir yıl süreyle uzatılmasını öngörüyor.



TBMM'deki ihtisas komisyonları üyeleri de bu hafta belirlenecek. İsimleri Genel Kurulda okunacak. Komisyonlar kendi aralarında toplanarak başkanlarını seçecek.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, toplantılara devam ediyor.