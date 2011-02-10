CHP ‘kağıttan kaplan’ defterini kapattı

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, orduya “kağıttan kaplan” diyen yardımcısı Süheyl Batum'un istifa etmeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ''O defter kapandı'' dedi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haziran 2008'de gerçekleştirilen Tarım Kurultayı nedeniyle Şanlıurfa'ya yapılan ziyaret sırasında seçim otobüsü üzerinde başını üst geçide çarparak hayatını kaybeden eski Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ersin Çıldır adına Genel Merkez binasında düzenlenen salonun açılışını yaptı.

Açılışta gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, orduya yönelik ''kağıttan kaplan'' sözleri tartışma yaratan Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un istifasının Merkez Yönetim Kurulu Toplantısında gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, ''O defter kapandı, tartışmaları noktaladık'' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bunu nasıl anlamamız gerekiyor?'' sorusu üzerine de, ''Zamanla göreceksiniz'' dedi.

Kılıçdaroğlu, Batum'un ''Bir daha orduyu eleştirmem'' şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise, ''Saygı göstereceğiz. Siyaset bir deneyim işidir. O deneyimden de herkes kendi yaşamından dersler çıkaracaktır'' ifadelerini kullandı.

''Daha önce parti içerisindeki görüş farklılıklarını normal karşılamıştınız, bu olayı da o çerçevede mi değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''Türkiye'nin daha önemli, daha büyük sorunları var. O sorunlarla ilgili sorular sorarsanız, yanıtlamaya çalışayım'' dedi.

Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada “Eleştiriyi ancak CHP Genel Başkanı yapabilir” demişti.



Başbakan sert çıkmıştı

Süheyl Batum’un sözlerine iktidar ve muhalefetten de sert tepki gelmişti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, savcıları göreve çağırarak, “Senin her yerin Anayasa hukukçusu olsa ne yazar” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Süheyl Batum’un açıklamasını "siyasetçi hezeyanı" sözleriyle değerlendirmişti.



Batum: İstifa yok

Süheyl Batum ise istifa çağrılarıyla ilgili olarak "Başbakan söyledi diye istifa edersek savaşı kaybetmiş oluruz" demişti.