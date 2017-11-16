CHP, kadın ve çocuk cinayetlerinin önlenmesi için Meclis'e araştırma önergesi verdi

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı önergede, 2017 Ekim ayı kadına yönelik şiddet raporuna dikkat çekilerek “2016 yılında toplam 328 kadın öldürülmüşken, 2017 yılının Ekim ayına kadar toplam 339 kadın öldürüldü” dendi.

CHP adına Tanrıkulu’nun verdiği Meclis araştırması şöyle:



"Yaşanan kadın ve çocuk cinayetleri ile cinsel şiddet ve cinsel istismar olaylarının son bulması, anılan cinayet, şiddet ve istismar olaylarının faillerinin belirlenerek haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması ve bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için etkili, sürekli ve somut önlemlerin alınması amacıyla Anayasa'nın 98'inci İç Tüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu"nun, açıkladığı 2017 Ekim ayı kadına yönelik şiddet raporunda, 2016 yılında toplam 328 kadın öldürülmüşken, 2017 yılının Ekim ayına kadar toplam 339 kadın öldürüldüğü ifadelerine yer verilmiştir.

Rapora göre, Ekim ayında 40 kadın öldürülürken, 25 kadına cinsel şiddet uygulanmış ve 32 çocuk cinsel istismara uğramıştır. Raporda yer alan ölüm, cinsel şiddet ve cinsel istismar rakamları AKP Hükümeti tarafından görmezden gelinse de, toplumda derin infial yaratmaktadır.

Bir diğer dikkat çeken nokta ise, kadın cinayetinin en çok yaşandığı iller olarak; İstanbul’da 8, Antalya’da 4, Aydın, Adana, Gaziantep, Tekirdağ, Manisa ve Yozgat’ta 2 kadın öldürülmesi olup; rapora göre, Ekim ayında öldürülen kadınların yüzde 20’ni 19-24 yaş aralığındaki kadınlar oluştururken, geçtiğimiz Eylül ayına göre bu oranın yüzde 10 artış göstermesidir.

Ekim ayında öldürülen kadınların yüzde 20’nin 19-24 yaş aralığındaki kadınlar olması ise düşündürücüdür. 19 - 24 yaş aralığında öldürülen kadınlardan kaçının failinin bulunduğu ve haklarında ne tür yasal işlemler yapıldığı kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Kadınların yüzde 35’nin boşanmak istediği için, ilişkisini sonlandırmak istediği için ve kendi hayatına dair karar almak istediği için öldürülürken, yüzde 15’nin ise ekonomik nedenlerle öldürüldüğü, yüzde 70’nin ise en yakınları tarafından (eşi, babası, oğlu, kardeşi) tarafından öldürüldüğü raporda belirtilmiştir.

Kadınların darp edilerek, işkencelerle öldürülmesine ve silah kullanım oranının artmasına karşı, AKP Hükümeti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ne tür etkili, sürekli ve somut önlemler alacağı hususunda kamuoyuna ve vatandaşlara bilgi verilmelidir.

Yaşanan kadın ve çocuk cinayetleri ile cinsel şiddet ve cinsel istismar olaylarının son bulması, anılan cinayet, şiddet ve istismar olaylarının faillerinin belirlenerek haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması ve bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için etkili, sürekli ve somut önlemlerin alınması amacıyla Anayasa'nın 98'inci İç Tüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz."