-CHP KADIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARIYOR ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - CHP, geçtiğimiz haftalarda yenilenen ve tanıtımı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan internet sitesinde, kullanıcılara ''2011 CHP seçim bildirgesinde kadın sorunlarıyla ilgili, CHP sizce hangi çözümleri önermeli?'' sorusunu soruyor. Şu ana kadar yaklaşık bin yorumun yapıldığı konu başlığında, kadına ''kotalarla da olsa'' temsilde daha yer verilmesi ile kadına karşı işlenen suçlarda ağır cezalar getirilmesi önerileri ağırlık kazanıyor. Yenilenen resmi internet sitesinde, zaman zaman farklı konu başlıklarında kullanıcılarının fikirlerine başvuran CHP, yeni bir konu başlığında ise kullanıcılara ''kadın sorunlarını'' soruyor. Sitenin ''Fikrinizi söyleyin'' bölümünde oluşturulan ''2011 CHP seçim bildirgesinde kadın sorunlarıyla ilgili, CHP sizce hangi çözümleri önermeli?'' sorusu kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor. Konu başlığına şu ana kadar bine yakın yorum yapılırken, en fazla yorumun ise parti yönetimi ile milletvekili ve yerel seçimlerde kadınlara daha fazla yer verilmesi yönündeki yorumlar olduğu gözleniyor. Yorum sahiplerinden çoğunun kadın olduğu görülürken, erkeklerin de yorum yapması dikkatlerden kaçmıyor. Konu başlığına yapılan yorumlardan bazıları şöyle: ''-İl, ilçe ve köylerde annelere, pedagoglar eşliğinde sağlıklı çocuk yetiştirme ve sağlıklı aile düzeni sağlanması konusun bilgilendirmeler yapılmalı. -Kadınların serbestçe ve korkusuzca normal hayatlarını taciz ve tecavüzlerden uzak yaşayabilmeleri için ağır cezalar istiyoruz. -Partimizin görünen yüzündeki kadın etkinliği arttırılırsa verdiğimiz değeri göstermiş olacağız. Seçim bildirisine konacak çözümlerimizden daha etkili olacaktır. -Parti Meclisi'nde 40 kadın görmek istiyoruz. 550 milletvekili adayının 275 tanesinin kadın olmasını istiyoruz... Sıralamada eşitlik istiyoruz. -Kadınlar sosyal yaşamda daha üretken hale getirilmeli, ekonomik bağımsızlığın sağlanması adına sosyal güvenlik politikaları geliştirilmeli. -Tüzükte yüzde 25 olan kadın kotasını yüzde 40'a çıkarılmalı. -Kadın adaylardan milletvekilliği adaylığı için adaylık ücreti alınmamalı...'' -KREŞ, SOSYAL GÜVENCE, SIĞINMA EVLERİ...- Yorumlarda, siyasi taleplerin yanı sıra sosyal konulardaki yorumlarda ağırlık kazanıyor. Sitede kadının sosyal yaşamına ilişkin şu yorumlar da dikkati çekiyor: ''-Kadınlarla birlikte mahalle temsilcilikleri kurulmalı ve etkin bir şekilde çalışmalıdır. -Kadınların çalışabilmesi için çocuklarını güvenli ve makul bedellerle emanet edebileceği kreşlerin olması gerekir. -Aldatılmak büyük bir problem. Evlilik kurumunu ve aileyi korumaya yönelik çözümler üretilirse, çocuklarımız da kadınlar da bu travmaları daha az yaşar. -Doğumda en az iki yıl kadına sosyal güvence sağlanmalı. -Belli bir süre evli kalıp, çocuğu olan ve sonra boşanan kadınlara maddi yardım yapılabilir. -Kadın sığınma evlerinin artırılması önemli. İş yaşamına kadın katılımı azaldı, bunun yeniden artırılması ve eşitliği sağlayıcı tedbirler önemli. Sitede kullanıcılara genel fikirleri ile ''YÖK'ün yapısı ve üniversitelerimizin Geleceği'', ''2011 Genel Seçimlerinde CHP'nin Sloganı Ne Olmalı?'' soruları da farklı konu başlıklarında soruluyor.