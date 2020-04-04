CHP Kadın Kolu Yönetimi'nden Ayşe Kaya, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy Kadın Kolları Yönetimi'nden Ayşe Kaya'nın Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Kaya'nın ölüm haberini eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş duyurdu.
CHP’li Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya'nın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti. Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı sevgili Ayşe Kaya'yı kaybettik. İstanbul Kadıköy'de ikamet eden 50'li yaşlardaki Kaya, Covid-19 yüzünden yaşamını yitirdi. Büyük ailemize, dostlarına, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."