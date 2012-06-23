CHP Kadın Kolları'na ilk kez türbanlı aday

CHP’de ilk kez türbanlı bir aday, kadın kolları il başkanlığına aday oldu. Rizeli Nuray Çepni, “Dertlere çözüm bulmak ve benim gibileride bu partide yerinin olduğunu göstermek için aday oldum” dedi.

Nebahat Koç'un Vatan gazetesindeki haberine göre; Kongre süreci yaşayan CHP, 1 Temmuz’da İstanbul İl Kadın Kongresi’ni yapacak. Akatlar Kültür Merkezi’nde yapılacak kongrede 3 kadın aday yarışacak. Mevcut başkan Yüksel Çavuşoğlu ile Resmiye Göç ve Nuray Çepni yarışın isimleri. Geçtiğimiz gün İl Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını açıklayan Nuray Çepni, Eskişehir doğumlu olduğunu ancak kökeninin Rize olduğunu belirterek, “İki çocuk annesiyim. Kendi işyerlerimizden emekli maaşım var. Eşim de emekli. Ben insanların dertleriyle dertlenen, onların dertlerine çözüm bulmayı çok seviyorum. Çok zengin olmama rağmen yetim çocuklarımız var. Zenginlerden alıp fakirlere dağıtmayı seviyorum. İhtiyaç sahibi çocukların bakımını üstlendiriyoruz. İnsanlarla ilişkilerim çok iyi. Bu yönüm nedeniyle 2004 yılında AK Parti Orhanlı Belde teşkilatından davet alarak, kadın kollarına girdim. Siyasetle o zaman tanıştım. Kimseyi suçlamıyorum ama bazı haksızlıklar nedeniyle 2009’da istifa ettim” dedi.

Kadın siyasetiyle uğraşmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen 52 yaşındaki Çepni, Cemil Ekşi’nin daveti üzerine 2009 yılında CHP’ye geldiğini, bir müddet çalıştıktan sonra üyeliğini yaptırdığını belirterek, şöyle devam etti: “Sosyal demokrasiye inandığım için buradayım. Çocukluğumdan beri iyi bir Atatürkçüyüm. Sosyal demokrasiyi bir sosyolog arkadaşımdan öğrendim. Peygamberimiz de ne diyor, ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ der. Sosyal demokrasi de böyle. O yüzden ilkeleri bana ters değil.”

Adaylığının, göstermelik olarak parti vitrini durumunda olmadığının altını çizen Çepni, “Öyle hissetseydim bu işin için olmazdım. Öyle bir kişiliğe sahip değilim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Benim gibi kadınlarıN da bu partide yerinin olduğunu göstermek için aday oldum” dedi.



Genel Başkan'dan izin aldım



“Bildiğim ilk kez türbanlı bir kadın aday oluyor” diyen Çepni, bu konuda Ankara’ya giderek Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, aday olacağını söylediğini ve onun olurunu aldığını kaydetti. Çepni, “Kendisi adaylığımı destekledi. Kendisinin onayını almadan yola çıkar mıyım? Kendisi Kadın Kolları MYK’sına ismimi de vermişti” diye konuştu.