CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi’nin 10. yıl dönümünde böyle seslendi: Vazgeçmeyeceğiz

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ''Her gün bir kız kardeşimiz yakınındaki bir erkek ya da hiç tanımadığı bir kişi tarafından canice öldürülürken, can simidimiz olan İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Tam tersine sözleşmeye daha da sıkı sarılacağız'' dedi.

CHP'li Aylin Nazlıaka, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, ''İstanbul Sözleşmesi kendi alanında yazılan en kapsamlı ve en bağlayıcı uluslararası sözleşme olması nedeniyle sadece Avrupa'da değil, dünya genelinde de altın standart olarak kabul edilmektedir. Bugün Avrupa Konseyi, İstanbul Sözleşmesi'nin 10'uncu yılı münasebetiyle uluslararası bir toplantı düzenledi. Ancak ne yazık ki Türkiye bu toplantıya davet edilmedi. Oysa 10 yıl önce ona camiada itibar kazandıran ve ilk imzacısı olduğu için kendi şehrinin adıyla anılan İstanbul Sözleşmesi için düzenlenen toplantıya ülkemiz bugün ev sahipliği edebilirdi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış kararı sadece kadınların can güvenliğini tehlikeye atmakla ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine ket vurmakla kalmamış; dış politikada ülkemize yumuşak güç kazandıran bir iddiadan da vazgeçilmesine neden olmuştur. Hem 10 yıl önce bugün sözleşme imzalandığında hem de Meclis'ten oy birliği ile geçtiği 1 Ağustos 2014 tarihinde ben de milletvekili olma onuruna sahiptim. Ve bu nedenle iktidar partisi temsilcilerinin o günlerde yaptığı sözleşmeyi yere göğe sığdıramayan konuşmalarını da dün gibi hatırlıyorum" diye konuştu.

“İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz”

Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Her gün bir kız kardeşimiz yakınındaki bir erkek ya da hiç tanımadığı bir kişi tarafından canice öldürülürken, can simidimiz olan İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Tam tersine sözleşmeye daha da sıkı sarılacağız. Sözleşme uygulansaydı, kadın katilleri, sırf kravat taktı, efendi durdu diye aldıkları indirimlerle kolayca tahliye edilmeyecekti. Çocuk istismarı ve saygınlık indirimi sözcükleri mahkeme kararlarında yan yana gelemeyecekti. Birilerinin İstanbul Sözleşmesi'yle derdi var. Mesela, sözleşmenin 37’nci maddesi, erken yaşta evliliğin önlenmesini öngörüyor" dedi.

Nazlıaka ayrıca, "İktidara geldiğimizde de İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatarak, kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele edileceğini samimiyetle göstereceğiz. İktidara gelene kadarki süreçte ise haklarımıza yapılan saldırılar karşısında, kız kardeşlerimizle kenetlenerek, eşitlikçi erkeklerle dayanışma içinde olarak dağ gibi duracağız" açıklamasında bulundu.

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