T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANI DEĞİŞTİ ANKARA (A.A)

23 Kasım 2010 14:17

-CHP KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANI DEĞİŞTİ ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Zühal Samlı getirildi. CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) aldığı karar uyarınca, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına getirilen Samlı'nın, görevi Asuman Çakmakçı'dan devraldığı belirtildi.  Görevi devreden Çakmakçı'nın, Samlı'ya başarılar dilediği ve Samlı'nın ''Elele CHP'yi iktidara taşıyacağız'' diyerek göreve başladığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24