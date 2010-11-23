-CHP KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANI DEĞİŞTİ ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Zühal Samlı getirildi. CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) aldığı karar uyarınca, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına getirilen Samlı'nın, görevi Asuman Çakmakçı'dan devraldığı belirtildi. Görevi devreden Çakmakçı'nın, Samlı'ya başarılar dilediği ve Samlı'nın ''Elele CHP'yi iktidara taşıyacağız'' diyerek göreve başladığı kaydedildi.