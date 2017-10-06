CHP Kadın Kolları Başkanı Köse: Haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine karşı çıkacaklarını belirterek, \"Bu haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bir kişi kalıncaya kadar elde ettiğimiz haklarımız koruyuncaya kadar, medeni kanunların bize verdiği haklardan vazgeçmeye asla niyetimiz yok\" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, \'Adalet yürüyüşü, adalet yolculuğumuzla devam ediyor\' sloganı kapsamında başlatılan Türkiye gezisinde geldiği Edirne\'de partili kadınlarla bir araya geldi. CHP teşkilatındaki buluşmaya CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse yanı sıra CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcan, Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve kadın partililer katıldı.

CHP\'nin Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, hükümetin 15 yıldır kadın üzerinden siyaset yaptığını öne sürüp, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine karşı çıkacaklarını söyledi. Köse, şöyle dedi:

\"Bugün bu ülkede eğitim sorunu varken, bu ülkede demokrasi sorunu varken bu ülkede işsizlik varken, bu ülkenin akademisyeni, yazarı çizeri içerdeyken, bu ülkenin gündeminde sadece kadın var. Kadın üzerinden yapılan bir siyasetle karşı karşıyayız. Son 15 yılda olduğu gibi. Ne zaman sıkışsalar, ne zaman başları dara düşse kadınla ilgili maddeyi evirip, çevirip önümüze koyuyorlar. Alın bununla oyalanın diyorlar. Ama biz biliyoruz ki, Türkiye\'nin çok önemli sorunları var. Kadın sorunu var, kadınlarında çok önemli sorunları var. Bugün getirmek istedikleri yasalara bir bakabilirmiyiz. Bugün kadın adına mecliste getirilmek istenilen bir yasa var. Medeni haklarımızdan vazgeçmemizi ve müftülerin nikah kıymak, imamlara nikah kıyma yasası diyelim. Peki bu ülkede buna ihtiyaç mı var? Nikah kıyma memurlarında eksiklik mi var? Böyle bir ihtiyaç nasıl doğdu, gerçekten anlamakta zorlanıyorum. İmam sayısı artıkça, iş alanın açılması gerekiyor. Bu da kadın üzerinden açılmaya çalışılıyor. Biz haklarımızı kolayca kazanmadık. Kadınlara verilen haklar, türlü mücadelelerle kazanılmıştır. Kadın hareketinin geçmişine baktığınız zaman hiçbir şey bize altın tepsiyle sunulmadı. Biz hayatın her alanında şimdi olduğu gibi hep mücadele verdik. Sürekli mücadelenin içinden geldik. Bu mücadelemizin sonucunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize olmamız gereken hakları verdi. Bundan bu kadar kolay vazgeçmeye niyetimiz yok. Mevcut iktidar buradan duysun.\"

Köse, mecliste daha önce getirilmek istenilen taciz veya tecavüz yasasını durdurduklarını bu yasayı da durduracaklarını belirterek, \"Bu haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bir kişi kalıncaya kadar elde ettiğimiz haklarımız koruyuncaya kadar, medeni kanunların bize verdiği haklardan vazgeçmeye asla niyetimiz yok. Taciz veya tecavüz yasasını nasıl durdurduysak, bu yasayı da durduracağız. Yasa alt komisyondan üst komisyona geçti. Belki önümüzdeki günler genel kurula gelecek. Genel kurula geldiği zaman grup başkan vekillerimizle de görüşüyoruz, 81 ildeki kadınlarla meclisin önünde protesto etmeye bende geleceğim. Çağrımı yapacağım. Hepinizi oraya bekleyeceğim. Kadınların gücünü ölçmeye kalkmasınlar. Daha bizim neler yapabileceğimizin farkında değiller. Kadınların neler yapabileceğinin gücünün hiç kimse farkında değil daha. Onun için alt komisyondu üst komisyondu, genel kuruldu, içişleri komisyonuydu bunlar bizi bağlamaz. Bizi bağlayan şey haklarımız, elimizden alınmasına asla izin vermeyeceğiz\" dedi.



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