CHP Kadın Kolları, 7 günde Ankara'nın 13 ilçesinde Aile Destekleri Sigortası'nı anlatacak

CHP Kadın Kolları, Ankara’nın ilçelerinde Aile Destekleri Sigortası'nı anlatacak. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 7 günde 13 ilçe dolaşacaklarını açıkladı.

CHP Kadın Kolları; Aile Destekleri Sigortası'na ilişkin yeni yol haritasını açıkladı. Buna göre; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve Ankara İl Kadın Kolları 7 günde Ankara’nın 13 ilçesini dolaşacak. Nazlıaka, konuya ilişkin olarak, "Ankara'nın ilçelerine yoğunlaştık" dedi ve programa yarın Akyurt ve Pursaklar ilçelerinden başlayacaklarını belirtti.

CHP Heyeti; 18 Şubat’ta Şereflikoçhisar ve Evren, 19 Şubat’ta Bala ve Haymana, 22 Şubat’ta Kazan, 23 Şubat’ta Kalecik ve Çubuk, 24 Şubat’ta Güdül ve Ayaş; 25 Şubat’ta ise Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde olacak.

"Sadece maddi değil, ayni destek de sağlanacak"

Aylin Nazlıaka, yeni yol haritasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizleri umudun elçileri tayin etti. Biz de 81 ilde ve 973 ilçedeki kadın kollarının örgütlü gücüyle, yoksul mahalleleri tespit ettik. Pilot mahalleler belirledik. Ankara’da ilk olarak 13 ilçeye gideceğiz. Genel merkezimizde hazırlanan Aile Destekleri Sigortası tanıtım broşürlerini dağıtacağız ve yoksulluğun kader olmadığını herkese anlatacağız. İktidar yoksulluğu yönetmek, biz ise yok etmek istiyoruz. Aile Destekleri Sigortası kişinin doğumundan ölümüne kadar olan bütün yaşamını sosyal güvence altına alacak, asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. Aile Destekleri Sigortası yoksul ailelere sadece maddi değil, ayni destek de sağlayacak. Bu destekler ailedeki yaşlı, engelli, çocuk ve bakıma muhtaç kişi sayısına göre artacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek."