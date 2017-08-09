CHP, kadın cinayetlerinin önlenebilmesi için Meclis araştırması verdi

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, son 15 yılda korkunç boyutlara ulaşan kadın cinayetlerinin sona erdirilmesi için TBMM’ye araştırma önergesi verdi. Kadın cinayetlerinde İstanbul ve İzmir’den sonra Adana’nın geldiğine işaret eden Tümer, Türkiye’de, 2002-2017 Ocak ayı döneminde 14 bin 293 kadının cinayete kurban gittiğini, Adana’da 2017 yılının ilk 7 ayındaki 12 olayda ise 18 kadının öldürüldüğünü hatırlattı.

Adana'da bu yıl geçen yıla oranla kadın cinayetlerinde artış meydana geldiğine işaret eden Tümer, gazetelerde yer alan haberlere göre geçen yıl yılın ilk 7 ayında 12 olayda 12 kadın, yıl boyunca da toplam 19 kadın öldürülürken bu yılın ilk 7 ayında ise 12 olayda 18 kadın öldürüldüğünü, 2017 yılının bitmesine 4 ay kala öldürülen kadın sayısının geçen yılı neredeyse yakalamış durumda olduğunu söyledi.

“Yaklaşık 8 bin kadın aile içi şiddete kurban gitmiş”

Verilerin cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin hayatlarını kaybeden kadınlara olan yakınlık/akrabalık bağlarının öne çıktığını gösterdiğini, Adana’da olduğu gibi Türkiye’de de benzer bir oranlar düşünüldüğünde 15 yılda öldürülen kadınların yaklaşık 8 bininin aile içi şiddete kurban gittiğinin söylenebileceğine vurgu yapan Tümer, araştırma önergesi isteğini şu gerekçelere dayandırdı:

“Bilimsel araştırmalara göre Türkiye’de her iki kadından biri eşinden veya birlikte yaşadığı erkekten şiddet görmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre ise ortalama 10 kadından dördü erkek şiddetine maruz kalmaktadır. Türkiye geneline bakıldığında kadın cinayetlerinin en fazla gerçekleştiği iller arasında Adana ön sıralarda yer almaktadır. Adana, 3. sırada İstanbul’da 2016 yılında 42, İzmir’de 23 ve Adana’da ise toplam 22 kadın cinayete kurban gitmiştir. Bu veriler ve 2017 yılının ilk 7 ayında süregelen olaylar, Adana ilinin kadın cinayetlerinde öne çıkan bir kent olduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir.

Son 15 yılda Adana’da ve Türkiye’de korkunç boyutlara ulaşan kadın cinayetleriyle –geç kalınmasına rağmen- etkin mücadelede harekete geçilebilmesi, cinayetlere ilişkin istatistiki bilgilerin net olarak gün yüzüne çıkması ve kaderlerine terk edilen mağdur ailelere destek olunmasının yanı sıra kadın cinayetlerinin sosyolojik ve psikolojik boyutlarının irdelenerek cinayetlerin ve aile içi şiddetin sona erdirilmesi, aile bağlarının kuvvetlendirilmesi için Anayasa’nın 98. ve içtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.”