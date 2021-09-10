CHP, "Kabil’e gönderilen 19 kişilik teknik ekip" açıklamasını Meclis’e taşıdı: Taliban hükümetini tanıdınız da haberimiz mi yok!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 19 kişilik bir teknik ekibin Kabil’de bulunduğu yönündeki açıklamasını muhalefet Meclis gündemine taşıdı. TBMM Dış İşleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’a “Taliban hükümetini tanıdınız da haberimiz mi yok! Kabil’deki bu teknik ekip hangi hükümet ile hangi anlaşma çerçevesinde orada bulunmakta? Güvenliklerini kimle konuşarak nasıl garanti altına aldınız?” sorularını yöneltti. “Tüm dünya aylardır Afganistan’ı konuşuyor, bizde Meclis’e ve muhalefet partilerine bir bilgi dahi verilmiyor” diyen Çakırözer, "Taliban yönetiminin aralarında kadınların, gazetecilerin de olduğu geniş toplum kesimlerine yönelik baskı politikalarını sürdüğü müddetçe, Türkiye’nin Taliban hükümetini tanıma anlamına gelecek hiçbir adım atmaması" çağrısında bulundu.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer TBMM’ye verdiği soru önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Türkiye’nin Afganistan’a yönelik politikaları hakkında sorular yöneltti. ABD yönetiminin terör suçlamasıyla aradığı isimlerin de aralarında bulunduğu yeni Taliban hükümetine ilişkin sorular yönelten Çakırözer, “Bu açıklanan kabineyi Türkiye Cumhuriyeti nasıl değerlendirmektedir? Bakan olanlar arasında Türkiye’nin terör listesinde yer alan isimler var mı? Temel hak ve özgürlükler, kadın hakları ve ülkedeki etnik grupların temsili açısından yeterince kapsayıcı mıdır?” diye sordu.

"Hangi yetkiyle oradalar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 19 kişilik bir teknik ekibin Kabil’de bulunduğu yönündeki açıklamasını da anımsatan Çakırözer, Cumhurbaşkan Yardımcısı Oktay’a “Taliban hükümetini tanıdınız da haberimiz mi yok! Kabil’deki bu teknik ekip hangi hükümet ile hangi anlaşma çerçevesinde orada bulunmakta? Güvenliklerini nasıl garanti altına aldınız?” sorularını yöneltti.

"Kadınlara baskılar sürdüğü müddetçe iş birliği yapılmamalı"

AKP iktidarının Taliban ile işbirliği arayışlarını ve yemin törenine Türkiye’nin de davet edilmesini eleştiren Çakırözer, “Taliban aralarında kadınların, gazetecilerin de olduğu geniş toplum kesimlerine yönelik baskı politikalarını sürdürdüğü müddetçe, İŞİD ve El Kaide terör örgütleriyle, uyuşturucu ve göç ile mücadelede somut güvenceler vermedikçe Türkiye Taliban yönetimi ile hiçbir işbirliği yapmamalıdır. Taliban’ı tanımak, yemin törenine gitmek, havalimanı için teknik işbirliği yapmak gibi adımların hiçbiri şu aşamada atılmamalıdır” dedi

"Bir an önce TBMM’ye bilgi verin"

Soru önergesinde Oktay’a TBMM’ye ne zaman bilgilendirme yapılacağını da soran Çakırözer, “Tüm dünya aylardır Afganistan’ı konuşuyor. İktidar ABD ile Taliban ile gizli saklı görüşüyor. Avrupa ile Rusya ile Pakistan ile görüşüyor. Ama yüce Meclisimize, milletin temsilcileri olan partilere en ufak bilgi verme ihtiyacı yok. Onların görüş ve eleştirilerini alma ihtiyacı yok! Bir an önce TBMM’ye bilgi verin” dedi.

"O askerler gönderilecek mi?"

Türkiye’nin Taliban’dan önceki Afgan hükümeti ile anlaşmalar çerçevesinde Afgan ordusunun eğitiminde görev üstlendiğini anımsatan Çakırözer, “Bu işbirlği anlaşmalarının akıbeti ne olacak? Bu çerçevede Türkiye’de bulunan Afgan subaylarının akıbeti ne olacak?” sorularını da yöneltti.

Çakırözer, TBMM’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti: