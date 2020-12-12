CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu kurdu

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan açıklamada, Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu kurulduğu duyuruldu.

Öztunç yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanından doğa hakları ihlalleri ile ilgili şikayetler ve yardım talepleri aldıklarını söyleyerek, “Jeotermal enerji son zamanlarda ülkemizde yoğun olarak tartışılan bir başlık. Geçtiğimiz aylarda Muğla'da bu yönde yapılmak istenen ihaleden, toplumsal tepki sonrasında vazgeçilmiştir. Aydın, Manisa, Denizli, İzmir illerimizde bu konuda birçok toplumsal uyuşmazlık, hak çatışmaları da yaşanıyor” dedi.

"Çevre politikalarını güçlendirmeyi umut ediyoruz"

Evrensel'de yer alan habere göre, tüm bu gelişmeleri daha iyi anlayabilmek için CHP Doğa Hakları bünyesinde, söz konusu uyuşmazlıkların yoğun olarak yaşandığı illerden milletvekili temsilcilerinden oluşan Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu’nu kurduklarını dile getiren Öztunç, “Araştırma komisyonumuz ile jeotermal enerji ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacını taşıyoruz. Komisyonumuz, Aydın, Manisa, Denizli, İzmir ve Muğla şehirlerinde saha incelemeleri yapıp, yaşanan süreçleri araştıracak sonraki süreçte de aktif olarak izlemesini gerçekleştirecek ve bu hususları raporlama ile kamuoyuyla paylaşacaktır. Bu çalışmaların, CHP’nin doğa hakları ve çevre politikalarını güçlendirmesini umut ediyoruz” diye ifade etti.

CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu üyeleri



Ali ÖZTUNÇ - Genel Başkan Yardımcısı - Kahramanmaraş Milletvekili

Süleyman BÜLBÜL - Aydın Milletvekili

Haşim Teoman SANCAR - Denizli Milletvekili

Mürsel ALBAN - Muğla Milletvekili

Mahir POLAT - İzmir Milletvekili

Ahmet Vehbi BAKIRLIOĞLU - Manisa Milletvekili

Gizem ÖZCAN - Parti Meclisi Üyesi