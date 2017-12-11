CHP İzmir'den İlgezdi kararına tepki

Utku BOLULU/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir örgütü, İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin hakkındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. CHP\'li belediye başkanlarının verilmeyecek hesabı olmadığını, operasyonun milletin iradesine yapıldığını öne süren İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, \"Merkezi yönetimden, milli iradeye saygı istiyoruz. Adalet herkes için gereklidir\" dedi.

İçişleri Bakanlığı\'nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'yi hakkındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili açılan soruşturma ve kovuşturmalar doğrultusunda görevinden uzaklaştırılmasına CHP, İzmir\'den de tepki gösterdi. İl Başkanı Asuman Ali Güven ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP\'li ilçe belediye başkanları, ilçe örgütleri başkanları, belediye meclis üyeleri ortak açıklama yaptı. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu\'nda yapılan açıklamaya CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır da katıldı. İl Başkanı Güven, İzmir örgütü ve partili belediye başkanlarının ortak görüşlerini açıklayan metni okudu. Demokrasi, hak, hukuk ve adaletin bir ülkede insana saygılı yönetimin ön koşulları olduğunu belirten Güven şöyle dedi:

\"Demokrasi, hak, hukuk, adalet bizim için kutsaldır. Bugün ülkemizde, tüm kural ve kurumlarıyla işleyen bir demokrasi ve adalet anlayışından söz etmek maalesef mümkün değildir. İktidar partisinin \'İleri demokrasi\' söylemlerine rağmen, Türkiye\'de demokrasi açıkça ihlal edilmekte, ilerleme değil ciddi bir gerileme yaşanmaktadır. Merkezi hükümet, muhalefet partilerine mensup yerel yönetimler üzerinde vesayetin de ötesinde açıkça tahakküm çabasındadır. Muhalif belediyelerin projelerini geciktirme, zorlaştırma, yaptırmama adına atılan adımların da ötesine geçilerek, bu kez hukuksuz görevden alma sürece başlatılmıştır.\"

\'MİLLETİN İRADESİNE KARŞI OPERASYON\'

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'yle ilgili uygulamaya dikkat çeken İl Başkanı Güven, İlgezdi\'ye yapılanın doğrudan milletin iradesine karşı bir operasyon olduğunu söyledi. Güven, \"Bu operasyon, siyasi ve keyfi bir kararın sonucudur. Çifte standarttır. Antidemokratiktir. Hukuksuzdur. Sadece muhalefeti susturmayı değil, aynı zamanda gündem değiştirmeyi de hedeflemektedir\" diye konuştu. İmar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına karşı gelenlerin, haksız kazancın, rantın adresinin Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olmadığını ifade eden İl Başkan Güven, \"Atılan bu çamur bize asla ulaşmayacak, bizzat atanları kirletecektir. Bize çamur atmaya çalışan, bulundukları bataklıkta çırpındıkça dibe vuracaktır. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlara eşit hizmet götürmekten, görev yaptığı il, ilçe ya da beldeleri kalkındırmaktan başka bir amacı olmayan CHP\'li belediye başkanlarımızın verilmeyecek hesabı yoktur\" ifadelerini kullandı.

\'HUKUKİ DEĞİL SİYASİ KARAR\'

Türkiye\'nin en aydınlık kenti, demokrasi kalesi İzmir\'den seslendiklerini belirten İl Başkanı Güven şöyle konuştu:

\"Yüce Türk milleti, Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi\'nin görevden alınmasına ilişkin kararın hukuki değil siyasi olduğunu ve altında nelerin yattığını çok iyi bilmektedir. Bu milletin vicdanında hiçbir belediye başkanımızı mahkûm edemezsiniz. Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarının tek elden çıkmış senaryolarla, inandırıcılığı bulunmayan soruşturmalarla görevden alınmasına asla seyirci kalmayacağız. Haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin önünde asla diz çökmeyeceğimize, korkmayacağımıza, Mustafa Kemal Atatürk\'ün yolundan asla ayrılmayacağımıza tüm Türkiye\'ye söz veriyoruz. Merkezi yönetimden, milli iradeye saygı istiyoruz. Asla unutmayalım ki adalet herkes için gereklidir.\"

Güven\'in konuşmasının ardından CHP\'liler alkışlarla \'Hak, hukuk, adalet\' sloganı attı.



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