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CHP İzmir'den 'camide Kılıçdaroğlu eleştirisi' tepkisi (2)

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ" CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Kemeraltı Kestanepazarı Camisi'nde vaaz eden görevlinin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yaptığı değerlendirmeyi bireysel ve münferit bir o

24 Şubat 2018 21:00

\"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ\"
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Kemeraltı Kestanepazarı Camisi\'nde vaaz eden görevlinin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu örnek vererek yaptığı değerlendirmeyi bireysel ve münferit bir olay olarak düşünmek istediklerini kaydetti. Konuyla ilgili 26 Şubat Pazartesi günü müftülükten yazılı bilgi isteyeceklerini, gelmemesi durumunda yasal yollara başvuracaklarını belirten Yücel, \"Konuyu Kemeraltı\'ndaki duyarlı esnaf bize iletti. Bir diyanet görevlisinin camide siyaset yapması ne hukuk düzenimiz tarafından ne de toplum tarafından kabul edilemez. Yasal yollara başvuracağız. Yaptırım çeşitleri kanunlarda bellidir. Biz de, gerek idari anlamda gerek hukuki ve cezai anlamda Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde gerekli başvuruları yapacağız\" dedi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)
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