-''CHP İZMİR'DE BAŞARILI'' İZMİR (A.A) - 12.06.2011 - CHP İzmir İl Başkanı Tacettin Bayır, 2007 ve 2011 seçimlerini karşılaştırdığında CHP İzmir İl örgütünü başarılı bulduğunu söyledi. Bayır, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine ulaşan bilgilere göre 10.485 sandıktan 1930'unun yani yüzde 15'lik bölümün açıldığını belirterek, ''Buna göre CHP'nin 2007 seçimlerinde aldığı oy oranı yüzde 35.46 idi. Şu an bendeki verilere göre CHP yüzde 51 seviyesindedir. CHP oylarını İzmir'de yüzde 15 civarında artırmıştır'' dedi. AK Parti'nin 2007 seçimlerindeki oyunun yüzde 30.5 olduğunu, şu anda görünüme göre ''AK Parti'nin oylarını artıramadığını, yerinde saydığını'' savunan Bayır, MHP'nin de 2 puan düştüğünü öne sürdü. 2007 ile 2011 seçimlerini mukayese ettiklerinde İzmir CHP örgütünün başarılı bulduğunu belirten Bayır, ''Türkiye genelinde açıklanan yandaş medyanın verdiği bilgiler, Doğu ve Güneydoğu illerinin bilgilerinin öncelikle yüklenmesinden kaynaklanmaktadır. Ben CHP'nin oylarının daha da yükseleceğini düşünmekteyim. İzmir'de CHP'nin 7-8 ya da 7-7 milletvekiline gittiğini düşünüyorum'' diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, seçimlerin yerel değil, genel seçim olduğunu, bu nedenle açıklama yapmayacağını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel ve bazı milletvekili adayları seçim sonuçlarını parti binasında televizyondan takip ederken, İl Başkanı Bayır ve il yönetim kurulu üyeleri CHP İzmir Seçim Koordinasyon Merkezinden sonuçları izliyor.