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Politika

'CHP İzmir'de AKP'yi katladı'

SONAR'ın kamuoyu araştırmasına göre CHP, İzmir'de açık ara önde: CHP'li Kocaoğlu yüzde 60, AKP'li Aksoy yüzde 23.

14 Mart 2009 02:00

SONAR'ın 3.456 kişi ile görüşerek yaptığı kamuoyu araştırmasına göre CHP, İzmir'de açık ara önde: CHP'li Kocaoğlu yüzde 60.75, AKP'li Aksoy yüzde 23.27'lik oy oranına ulaştı. MHP'nin adayının oy oranı ise yüzde 8.53.

İşte SONAR anketinin sonuçları - FOTOGALERİ

Araştırma şirketi SONAR, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışının son anketini açıkladı. Anket, İzmir’de Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk Torbalı ve Urla ilçelerinde, 3.456 kişi ile görüşülerek hazırlandı.
Ankete katılanların yüzde 24’ünü 25 - 34 yaş arası, yüzde 22’sini ise 35 - 44 yaş arası seçmenler oluştururken, katılanların yüzde 52’sini erkekler oluşturdu.

Yüzde 14.2’sini kararsızların oluşturduğu ankette, görüş belirtenlerin yüzde 41,9’unu ilköğretim, yüzde 38,5’ini ise ortaöğretim mezunu kişiler oluşturdu.

CHP’li Aziz Kocaoğlu, yüzde 60,76’lık oy oranıyla ipi göğüslerken, AKP’li Taha Aksoy yüzde 23,27’lik oy oranı ile ikinci sırada geliyor. MHP’li Müsavat Dervişoğlu’nun ise yüzde 8,53’lük oy potansiyeli görünüyor.

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