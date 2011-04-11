-CHP İZMİR'DE "İTHAL ADAY" TEPKİSİ İZMİR (A.A) - 11.04.2011 - CHP'den İzmir milletvekili aday adayı Muhsin Kurt'un aday gösterilmemesi ve listedeki ithal adaylar bir grup partili tarafından protesto edildi. CHP İzmir İl Başkanlığı önüne gelen grup, destek verdikleri milletvekili aday adayı Muhsin Kurt'un aday gösterilmemesine ve listedeki ithal adaylara tepki gösterdi. Partililer, üzerinde ''Halk adamı dediniz, halkın adamını yediniz'', ''Halkın sesini kestiniz'', ''İthal aday istemiyoruz'' yazılı pankartlar açtı. Hüseyin Bulut adlı bir partili ''Güldal Mumcu'nun neresi İzmirli? İzmir'in sokaklarını bilmez. Bugüne kadar halkın arasına karışıp el sıktı mı? Mustafa Balbay'ın suçsuz olduğuna biz de inanıyoruz, ancak CHP kurtarma partisi değil. Halkın kurtuluşu için mücadele etmeliyiz'' dedi. ''İthal aday istemiyoruz'' sloganı atan grup, daha sonra dağıldı.