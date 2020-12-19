CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Türk futbolundaki çöküşü TBMM araştırsın

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Meclis’in "Türk futbolunun neden başarısız olduğunu" araştırmasını istedi. Kılınç, bu sezon Avrupa kupalarındaki başarısız sonuçlara dikkat çekerek, "Türk takımları Avrupa kupalarında bu sezon, son 30 yılın en kötü performansını sergilemişlerdir" ifadelerini kullandı.

Sevda Erdan Kılıç, Türk futbolunun uluslararası alandaki başarısız sonuçlarının nedenlerinin araştırılması, yönetim ve organizasyondaki eksikliklerin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi, dünya ve Avrupa futbolunda başarılı olabilmesi için neler yapılabileceğinin belirlenmesi amacıyla hazırladığı araştırma önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.



Süper Lig kulüplerinin, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başarısız olarak Türk futbolu adına ülkemize önemli bir kayıp yaşattıklarını belirten Av. Kılıç, "Türk futbolunun senelerdir boşa harcadığı paralar, sonunda acı gerçeği tüm çıplaklığıyla karşımıza çıkarmıştır. Türk futbolu artık doğu Avrupa’nın futbola uzak kalan ülkeleri gibi hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi için ön eleme turu oynamak zorunda kalmışlardır." dedi.



İzmir Milletvekili Av. Kılıç, bu sezon Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir ile Avrupa'da mücadele eden Türk kulüplerinin, alınan başarısız sonuçlarla ülke puanında rakiplerinin gerisinde kalarak, "büyük hayal kırıklığı" yaşattıklarını; son olarak Başakşehir ve Sivasspor'un da Avrupa defterini kapatmasının ardından Türkiye’nin, bu sezon UEFA'nın ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerilediğini kaydetti.

"Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılamayacak"

Türkiye’nin, geçen sezonu ise 11. sırada tamamladığını dile getiren Av. Sevda Erdan Kılıç, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşacak takım, kendi yerel liginde de Devler Ligi bileti alırsa Süper Lig şampiyonumuz 2020-2021 sezonunda direkt gruplarda mücadele etme hakkı kazanacaktır. Eğer alamazsa Süper Lig’de bu sezon şampiyon olacak takım eleme oynayacaktır. Ancak Türkiye’nin bu sezon Avrupa kupalarında 13. sıraya gerilemesi nedeniyle, 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne, Türkiye Kupası şampiyonu da UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılamayacak ve ön eleme turu oynamak zorunda kalacaktır." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, Türkiye Milli Takımı'nın, Faroe Adaları, Slovenya, Azerbaycan, İsrail, Macaristan, Arnavutluk, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin gerisinde kaldığını ve UEFA sıralamasında 33. sıraya düştüğünü belirterek, "Türk futbolunun bu hale gelmesinde ve başarısız olmasında futbol aktörlerinin hepsinin suçu bulunmaktadır. Birçok iş adamı futbol kulüplerinin başına geçip onları kullanarak, takımı yerine kendilerinin reklamını yapmayı ve kendilerini “başarılı kılmayı” tercih etmişlerdir; kulüpleri borç altına sokarak fütursuzca harcamalar yapmışlardır. Ancak başarısız olduktan sonra da borçlarıyla enkaz bırakarak çekip gitmişlerdir.



18 yıllık AKP siyasetinde olduğu gibi; Türk futbolundaki “akrabacılık”, “hemşehricilik” ve “kayırmacılık” ilişkileri sporumuzu dinamitleyen unsurların başında gelmektedir. 2002 yılında dünya üçüncüsü olan A Milli Futbol Takımı’nın bugün bu kadar başarısız olmasında, UEFA sıralamasında 33. sıraya gerilemesinde, AKP’nin 18 yılda uyguladığı yanlış politikalar ve siyasetin spora doğrudan müdahalesinin de çok büyük etkisi olmuştur." diye konuştu.

"Kulüpler borç batağında"

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un, yabancı futbolculara yüksek rakamlar ödedikleri için bugün “borç içinde yüzdüklerini” ve borçlarının da her geçen gün katlanarak arttığını vurgulayan Av. Sevda Erdan Kılıç, “Bu 4 takımın toplam borcu son 8 yılda yüzde 534 oranında artış göstermiştir. Fenerbahçe'nin 5,2, Beşiktaş'ın 3,3, Galatasaray'ın 3,3 ve Trabzonspor'un 1,25 milyar liralık borcu bulunmaktadır. Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelendirilen bu kulüpler, 2012 yılında 2 milyar lira borçla yükümlüyken, bu rakam 8 sezon sonunda 13 milyar lirayı geçmiştir. Dört büyük kulüp için maalesef şu anda “deniz bitmiş” vaziyettedir. Futbol kulüplerimizin mevcut gelirleri giderlerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır.” ifadesini kullandı.





