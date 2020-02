CHP İzmir Milletvekili Balbay'dan miting yorumu: İnsanlar İnce'yi çok sevdikleri sanatçının şarkısını izler gibi izliyor

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, yakından takip ettiği Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mitinglerini değerlendirdi. Oy kullanmak için sayılı günler kalmasına rağmen İnce’nin mitinglerine ilgi ve yurttaş katılımının katlanarak artığına dikkat çeken Balbay, “Muharrem İnce meydanlarda giderek yükseliyor bir kartopu gibi. Her miting bir öncekinden daha iyi oluyor. Hatay’da 360 derece iken miting alanı, Mersin’de derinlemesine yüzlerce metreydi” diye konuştu.

Miting düzenlediği her il için ayrı bir vurgu geliştiren İnce’nin her yerde yinelediği temel politikalarının ilgiyle dinlendiğine dikkat çeken Balbay, “Bu yinelemelerini bile insanlar çok sevdikleri sanatçının şarkısını izler gibi izliyorlar. Hep aynı şeyi söylüyor duygusu yaratmıyor insanlarda. Bu da bana ayrıca ilginç geldi” dedi.

“AKP iktidarının ilk yıllarında yurttaşlar AKP’ye oy verdim demeye çekiniyordu, şimdi AKP’ye oy vermeyeceğim demeye çekiniyor”

İnce’nin meydan mitinglerini bir meslektaş gözüyle de değerlendiren Balbay, T24’ün 24 Haziran tahminiyle ilgili sorusuna, ‘Tahmin gerçekten zor” yanıtı verirken kamuoyu araştırmacılarının durumuna işaret etti. Diyalog kurduğu değme kamuoyu araştırmacılarının bile kendisine, eskiden 10 denekten 5-6’sı bize cevap veriyordu, şimdi en çok ikisi üçü cevap veriyor dediklerini ifade eden Balbay, “Bir gözlemde şu, AKP iktidarının ilk yıllarında yurttaşlar AKP’ye oy verdim demeye çekiniyordu, şimdi AKP’ye oy vermeyeceğim demeye çekiniyor” dedi.

Balbay’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

24 Haziran için tahmin gerçekten zor. Benim diyalog kurduğum değme kamuoyu araştırmacıları bile diyorlar ki; eskiden 10 denekten 5-6’sı bize cevap veriyordu, şimdi en çok ikisi üçü cevap veriyor. Bir gözlemde şu, AKP iktidarının ilk yıllarında yurttaşlar AKP’ye oy verdim demeye çekiniyordu, şimdi AKP’ye oy vermeyeceğim demeye çekiniyor.

“AKP’nin Meclis çoğunluğu elde edemeyeceği aşikar görünüyor”

Cumhurbaşkanının da dün koalisyonlardan söz etmesi Meclis’in en azından şu aşamada AKP’nin çoğunluğu elde edemeyeceği aşikar görünüyor. Muharrem İnce de meydanlarda giderek yükseliyor bir kartopu gibi. Her miting bir öncekinden daha iyi oluyor. Örneğin. Hatay’da 360 derece iken miting alanı, Mersin’de derinlemesine yüzlerce metreydi.

“ İnce’nin mitingini izleyenler alandan ayrılmıyor”

Demirel’i, Ecevit, İnönü’yü yıllardır mesleki olarak da izledik ama şu anki gördüğüm genel anlamda bir miting meydanın da mitingin yarısından sonra arka sıralar çekilmeye başladıysa, merak edip gelen insanlar ayrılıyor demektir. Muharrem İnce’nin mitingini sonuna kadar izliyorlar. İkincisi Muharrem ince her kente göre bir söylem geliştiriyor, o kenti selamlıyor. Mersin’de ticaret, tarım ve turizm başkenti diyor. Böyle vurgulardan sonra teme politikalarını her yerde yineliyor.

“Çok sevdikleri bir sanatçının şarkısını izler gibi izliyorlar”

Bu yinelemelerini bile insanlar çok sevdikleri sanatçının şarkısını izler gibi izliyorlar. Bu yineleme bazen hep aynı şeyi söylüyor duygusu yaratmıyor insanlarda. Bu da bana ayrıca ilginç geldi.

“İnce’den neyi aldılar derseniz, samimiyeti aldılar”

Ayrıca ön sıralarda kadınlar çok var. Bir de CHP’nin yüksek oy almadığı yerlerde yüksek doluluk oranında mitingler düzenleniyor. Muharrem İnce’den en çok neyi aldılar derseniz samimiyeti aldılar. Meydanlarda kabul gördüm ben, mesela Ey Tunceliler sizi selamlamaya geldim, ne diyeceğimi biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz deyip ayrılsa bile yine samimiyetle bir kucaklaşma olacaktır. O kadar bir kabul gördüm. Örneğin Tunceliler, birinci turda oranı bilemeyiz ama ikinci tura kalırsa en yüksek oyu Tunceli’den alır diyorlar. Bunun bir anlamı var bence.