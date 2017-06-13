CHP İzmir Milletvekili Altıok: Türkiye dünyada en pahalı eti tüketen ülke haline gelecek

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, "Eğer meralar ranta açılırsa çok kısa süre sonra Türkiye açık ara dünyada en pahalı eti tüketen ülke haline gelecek." dedi.

Altıok, bazı CHP milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle TBMM Basın Kapısı önünde düzenlediği basın toplantısında, zeytinliklerin koruma altında olmasını isteyerek, üreten ve ürettiğiyle büyüyen bir Türkiye hayal ettiklerini söyledi.

Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesini öngören tasarıda mera alanlarına ilişkin düzenlemelere de yer verildiğini aktaran Altıok, "İmara, betona ve ranta açık hale getirilen bu alanları korumasız bırakan, tasarının 36. ve 37. maddeleri kabul edilirse vatandaş değil yandaş zengin olacak, turizm baltalanacak, hayvancılık bitecek ve doğal yaşam alanları tehlikeye girecektir. Eğer meralar ranta açılırsa çok kısa süre sonra Türkiye açık ara dünyada en pahalı eti tüketen ülke haline gelecek." diye konuştu.

Türkiye'deki mera alanlarının her geçen gün azaldığını savunan Altıok, "Böyle giderse bir zamanlar dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri diye tanımlanan ülkemiz, bu defa AKP iktidarının eliyle kendi kendini yiyip bitiren ülkeler arasında yine rekora koşacak." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ise sanayileşmenin, ülkenin kaynaklarını yok ederek değil mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirerek gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da "Siyasi iktidarın zeytin alanlarını, meraları ve kıyıları bir grup rantiyeciye peşkeş çektiğini" söyledi.

Basın toplantısının ardından milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri, yere zeytin döktü.

Toplantıya katılanlar, "Merama, kıyıma, zeytinime dokunma" diye slogan attı.