T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP İzmir Milletvekili Altıok: Türkiye dünyada en pahalı eti tüketen ülke haline gelecek

CHP'li vekiller Altıok'un açıklamaları sırasında "Merama, kıyıma, zeytinime dokunma" diye slogan attı

13 Haziran 2017 18:12

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, "Eğer meralar ranta açılırsa çok kısa süre sonra Türkiye açık ara dünyada en pahalı eti tüketen ülke haline gelecek." dedi.

Altıok, bazı CHP milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle TBMM Basın Kapısı önünde düzenlediği basın toplantısında, zeytinliklerin koruma altında olmasını isteyerek, üreten ve ürettiğiyle büyüyen bir Türkiye hayal ettiklerini söyledi.

Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesini öngören tasarıda mera alanlarına ilişkin düzenlemelere de yer verildiğini aktaran Altıok, "İmara, betona ve ranta açık hale getirilen bu alanları korumasız bırakan, tasarının 36. ve 37. maddeleri kabul edilirse vatandaş değil yandaş zengin olacak, turizm baltalanacak, hayvancılık bitecek ve doğal yaşam alanları tehlikeye girecektir. Eğer meralar ranta açılırsa çok kısa süre sonra Türkiye açık ara dünyada en pahalı eti tüketen ülke haline gelecek." diye konuştu.

Türkiye'deki mera alanlarının her geçen gün azaldığını savunan Altıok, "Böyle giderse bir zamanlar dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri diye tanımlanan ülkemiz, bu defa AKP iktidarının eliyle kendi kendini yiyip bitiren ülkeler arasında yine rekora koşacak." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ise sanayileşmenin, ülkenin kaynaklarını yok ederek değil mevcut imkanları en iyi şekilde değerlendirerek gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da "Siyasi iktidarın zeytin alanlarını, meraları ve kıyıları bir grup rantiyeciye peşkeş çektiğini" söyledi.

Basın toplantısının ardından milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri, yere zeytin döktü.

Toplantıya katılanlar, "Merama, kıyıma, zeytinime dokunma" diye slogan attı.

ETİKETLER

Zeynep Altıoketdünyanın en pahalı eti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24