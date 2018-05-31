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CHP, İzmir milletvekili adaylarını tanıttı

Milletvekili adayı Tuncay Özkan, programının yoğunluğu gerekçesiyle katılmadı

31 Mayıs 2018 15:49

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili adaylarını tanıttı. 
Alsancak semtindeki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına, CHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili ve 1’inci bölge 1’inci sıra milletvekili adayı Tuncay Özkan, programının yoğunluğu gerekçesiyle katılmadı.

Yine CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de rahatsız olduğunu belirterek toplantıda yer almadı. Etkinlikte, adayları tanıtan film izletildi.

Toplantıda konuşan İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 24 Haziran’da ülkenin kaderini belirleyecek bir seçimle karşı karşıya olduklarını belirtti. Yücel, "Erken seçim kararı AKP’nin artık toplumun ihtiyacına karşılık vermediğinin ranta, sermayeye dayalı politikaların iflas ettiğinin itirafıdır" dedi. CHP olarak demokrasi, hukuk ve adalete sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Yücel, "Ülkenin üzerine 16 yıldır çöken AKP iktidarına son vermek ‘Tamam’ demek için bir yola çıktık. Partimizi TBMM’de temsil edecek birbirinden önemli isimler var. Bugün adaylarımızı İzmir kamuoyuna takdim etmek için bir araya geldik" diye konuştu.

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