T24- CHP'nin son kurultayı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk etapta desteğini açıklamadığı gerekçesiyle eleştirilen Ekrem Bulgun'un başkanlığındaki CHP İzmir İl Yönetimi istifa etti.

CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun yaptığı kısa açıklamada, 'Son günlerde basında çıkan bazı yayınlar, örgüt içerisindeki hareketlenmeler, yönetim kurulumuz üzerinde oynanmak istenen oyunlar gözönüne alınarak, Genel Merkezimizin de önünü açmak ve İzmir'de yine parti içi barışı sağlamak amacıyla, yönetim kurulumuz il başkanı ve üyeler olarak istifa etmeye karar vermiştir' dedi.CHP izmir İl Yönetim kurulu toplantısı sürüyor.