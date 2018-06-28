CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den Bakan Soylu'ya tepki

İZMİR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu\'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde valilere talimat verdiğini açıklamasının ardından CHP İl Başkanı Deniz Yücel, yaptığı yazılı açıklama ile Bakan Soylu\'ya tepki gösterdi. Yücel, Soylu\'yu istifaya çağırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili, \"Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; \'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin\' diye. Bu kadar basit\" dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de bu açıklamaya tepkisini yazılı açıklama ile verdi.

\"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığı kendisinin çiftliği, valileri de kapıkulu zannediyor. Soylu\'nun ağzından iftira, yalan, fitne ve çirkinlik akmıştır. CHP il başkanları, şehit cenazelerine Soylu gibi en önde durup, kendini göstermeye reklam yapmaya gitmez. Şehitlerin sahibi Soylu mudur ki bizlerin şehitlerimizin cenazelerine gitmemiz hakkında atıp tutuyor. Bu açıklama kin, öfke, bölücülük ve şehitlerimiz üzerinden rant sağlamaya çalışan kendini bilmez birinin açıklamasından başka bir şey değildir.\"

İSTİFAYA ÇAĞIRDI

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun istifa etmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

\"AKP\'nin İçişleri Bakanı, makam uğruna kendi partisini, kendisine inanmış partilileri yarı yolda bırakıp, AKP\'ye katıldı. Bu beyefendinin geçmişine baktığınızda ne olduğunu anlarsınız. Erdoğan\'a ve AKP\'ye söylediği sözler ortada. Onları yolsuzlukla, milleti istismar etmekle, millete yalan söylemekle suçlayan bu zat, ardından bu suçlamaları yaptığı partiye yamanmıştır. Bu açıklama Sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan\'ın da belirttiği gibi, vicdansız bir açıklama, hadsiz ve sorumsuz bir açıklama. En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Bölücü bir İçişleri Bakanı vardır. Toplumu çatışmaya sürükleyen bir İçişleri Bakanı vardır. Soylu derhal istifa etmelidir. Biz şehit gelmesin, vatan evlatlarımız baba ocaklarına, evlatlarına yuvalarına sağ salim dönsün diye çabalıyor ve dua ediyorken, Süleyman Soylu \'Şehit gelsin de cenazesinde kaos çıkartalım\' sevdasında. Bu kendini bilmez zihniyete prim verecek, ciddiye alacak değiliz.\"

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