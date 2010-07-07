-CHP İZMİR İL BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU İSTİFA ETTİ İZMİR (A.A) - 07.07.2010 - CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından, CHP Olağan Genel Kurulu öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için hazırlanan karara 4 il başkanıyla birlikte imza atmayan Ekrem Bulgun, parti il merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla istifa kararını açıkladı. Bulgun, şunları kaydetti: ''Yönetim kurulumuz üzerinde oynanmak istenen oyunlar göz önüne alınarak, genel merkezimizin de önünü açmak ve İzmir'de yine parti içi barışı sağlamak amacıyla yönetim kurulumuz, il başkanı ve üyeleri olarak istifa etme kararı vermiştir.