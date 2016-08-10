CHP İzmir İl Başkanı istifa etti

CHP İzmir İl Başkanı Alaattin Yüksel, sabah saatlerinde istifa kararı aldığını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksel'i istifa etmemesi için aramış ancak engel olamamış.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yüksel, şunları söyledi:

"CHP İzmir İl Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldığım doğrudur. Ancak bunun sebebi Sayın Genel Başkanımızla yapılan bir tartışma değildir, böyle bir tartışma olmamıştır, hayal ürünüdür. Türkiye böylesine olağanüstü bir dönemden geçerken, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de parti içi tartışmalardan uzak durmaya özen göstermiş ve buna asla fırsat vermemişimdir. İstifa kararını kişisel olarak 9 Ağustos Pazartesi günü almama rağmen, CHP İzmir örgütlerimizin ilçe başkanları ile birlikte Çanakkale'de "Anafartalar Zaferi" törenlerinde olmaları sebebiyle, onlarla paylaşmadan açıklamamak için duyurmadım. Aynı zamanda Sayın Genel Başkanımızın İzmir'e gerçekleştireceği ziyaretinde gündemine uygun bir şekilde geçmesi, kamuoyunda yeni söylentilere mahal verilmemesi için istifa kararımı açıklamadım. Kaldı ki, resmi olarak da istifa dilekçimi, örgütümle henüz istişarede bulunmadığım için genel merkezimize yollamamıştım."

"Kılıçdaroğlu, beni arayarak

kararımdan vazgeçirmeye çalıştı"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, kendisini arayarak istifa kararından vazgeçirmeye çalıştığını kaydeden Yüksel, şunları belirtti:

"İstifa kararı almamın ardından, bu karardan bir şekilde haberi olan Sayın Genel Başkanımız beni arayarak bu kararımdan vazgeçirmeye çalışmıştır ve sadece bu sebeple aramızda bir Türkiye için, cumhuriyet ve adalet için yapılacak tüm çalışmalarda partimle ve İzmir ile yürüyeceğimden kimsenin şüphesi olmasın."

Öte yandan Yüksel'in, Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi sırasında CHP Genel Başkan Yardımcıları ile fikir ayrılığına düştüğü ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Seferihisar'da katılacağı etkinlikten son gün haberi olduğu için istifa kararı aldığı kulislerde konuşulmaya başladı.