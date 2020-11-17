CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: Sizden icazet alacak değiliz

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İçişleri Bakanlığı’nın İzmir’de valilik dışındaki belediyeler dahil kamu görevlilerini depremle ilgili “açıklama” yapmaması yönündeki talimatına sert tepki gösterdi. “Bu genelge geleneğini ayaklar altına alan, zalimlik ve tek adamlık anlayışının bir ürünüdür ve bizler için yok hükmündedir. Başkanlarımız gerçekleri paylaşmaya devam edecekler” diyen Yücel, “Sizden icazet alacak değiliz” dedi.

İçişleri Bakanlığı, İzmir’de valilik dışındaki belediyeler dahil kamu görevlilerini depremle ilgili “açıklama” yapmamasını istedi. İçişleri Bakanlığı, AFAD üzerinden kamu kurumlarına gönderdiği yazıda, “Yaşanan hadiselerin ilk anda verilen ve teyitli olmayan bilgiler kamuoyunda yanlış anlaşılmalara, vatandaşlarımızda paniğe ve spekülasyona neden olduğunu, bu sebeple afet bölgesinde kriz iletişiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından açıklamaların valiliklerimiz tarafından yapılmasını, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız ve diğer kamu görevlilerimiz tarafından basın yayın organlarına açıklama yapılmaması hususunu bildirmiştir” denildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, karara tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Kriz yaşanır, konuşma! Hak çiğnenir adalet arama! Hırsızlık yapılır görmezden gel! Salgın olur vatandaşa yardım yapma! Bu zihniyetin son ürünü; İzmir’de deprem gerçeğini, İzmirliler için alınacak önlemleri ve yapılacak yardımları konuşmayı, belediye başkanlarımıza yasaklamak oldu... Sizden icazet alacak değiliz. Bu genelge geleneğini ayaklar altına alan, zalimlik ve tek adamlık anlayışının bir ürünüdür ve bizler için yok hükmündedir. Başkanlarımız gerçekleri paylaşmaya devam edecekler” dedi.