Tunç Soyer, İzmir için CHP MYK'da onay aldı

Şimdiye kadar 698 belediye başkan adayını açıklayan CHP, bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleyecek.

CHP'de İzmir Büyükşehir Başkan adayı olarak mevcut Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ismi MYK'ya sunuldu. Soyer'in MYK'dan onay aldığı belirtildi.

Tunç Soyer'in İzmir adaylığı saat 15:00'de Parti Meclisi’ne sunulacağı kaydedildi.

Parti Meclisi’nin (PM) ardından İzmir Büyükşehir adayı kesinleşecek.

İsmi adaylar arasında geçen milletvekili Tuncay Özkan "Kim aday olarak ilan edilirse onun etrafında kenetleniriz" dedi.

İzmir ile birlikte açıklanmayan bazı ilçe adaylarının da kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

CHP şimdiye kadar 16’sı büyükşehir, 28’i il olmak üzere 698 belediye başkan adayını açıkladı.

Tunç Soyer kimdir?

Tunç Soyer 1959 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni iyi dereceyle bitirdi.

Biri İsviçre Webster Koleji’nde “Uluslararası İlişkiler” diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı.

2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.

2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.