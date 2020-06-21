CHP: İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınması provokasyonunun sorumluları nerede, soruşturma ne oldu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir’de cami hoparlörlerinden Çav Bella şarkısının çalınmasının üzerinden bir ay geçtiğini belirterek soruşturmanın akıbetini sordu.

Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkeyi kutuplaştırmak, partimize hakaretler etmek ve üyemiz Banu Özdemir’i tutuklamak için sarıldığı camilerden Çav Bella çalınması provokasyonunun üzerinden tam 1 ay geçti. Onlar istese de biz unutturmayacağız! Soruyoruz: Soruşturma ne oldu? Sorumlular kim? Suçlular nerede?” diye yazdı.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de “Bugün İzmir’de camilerden ‘Çav Bella’ çalınmasının üzerinden tam bir ay geçti. Şarkıyı çalanlardan “tık” yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sağa sola hakaret edip tehdit edeceğine camide şarkı çalanları yakalatıp hakim huzuruna çıkartsın” diye yazdı.

Ne olmuştu?

İzmir’deki bazı camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ marşı çalınmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. İçişleri Bakanı Soylu, “Buluruz, buluruz ve ona caminin dibinde de ezanı dinletiriz” demişti.

CHP eski İzmir İl Yöneticisi Banu Özdemir, İzmir'deki çeşitli cami minarelerinden Çav Bella marşının çalındığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Özdemir, paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı.

Özdemir’in Avukatı Süleyman Karadağ, müvekkili için Türk Ceza Kanunu 216/3 maddesi üzerinden soruşturma başlatıldığını ancak bunun sonra değiştirildiğini açıklamıştı. Ayrıca, Özdemir'in karakter sınırı olan Twitter'da birden fazla paylaşım yapması 'kasıt' sayılmıştı.