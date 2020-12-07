CHP İzmir'de 4 geçici ihraç, 3 kınama, 1 uyarı, 1 beraat kararı

CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresi’nde yaşanan arbedede basın mensuplarına saldırdığı ve olaylara karıştığı tespit edilen 9 isim hakkındaki karar verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından, 29 Ağustos’ta yapılan CHP İl Gençlik Kolları Kongresi’nde yaşanan arbedede basın mensuplarına saldırdığı ve olaylara karıştığı tespit edilerek partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen 8 kişi ve kınama istemiyle disipline sevk edilen Mehmet Tokan için karar verildi.

İzgazete'den Gizem Taban'ın haberine göre; Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle bir süredir toplanamayan CHP İzmir İl Disiplin Kurulu bugün Kültürpark’ta bir araya geldi. Kurul, kongrede yaşanan arbedede basın mensuplarına saldırdığı ve olaylara karıştığı tespit edilerek partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Hüseyin Gül, Emre Gelen, Yakup Yılmaz, Tayfun Ozan, Atakan Demirtaş, Tarık Akbaba, Taner Gül ve Onur Kurt ile kınama istemiyle disipline sevk edilen Mehmet Tokan’ın savunmalarını aldı.

Disiplin Kurulu’nun aldığı karara göre; Hüseyin Gül hakkında kınama cezası, Yakup Yılmaz hakkında geçici ihraç, Tayfun Ozan hakkında geçici ihraç, Atakan Demirtaş hakkında kınama cezası, Emre Gelen hakkında uyarı cezası, Mehmet Tokan hakkında kınama cezası, Taner Gül hakkında geçici ihraç, Onur Kurt hakkında geçici ihraç kararı verildi. Tarık Akbaba'ya ise ceza verilmedi. Geçici ihraç cezalarının süresi 1 yıl olarak belirlendi