CHP itiraz etti, Başakşehir Belediyesi'nin 2021 yılı için 127 milyon liralık borçlanma talebi AKP oylarıyla kabul edildi

Başakşehir Belediyesinin 2021 yılı için kamulaştırma harcamalarında kullanılmak üzere 127 milyon 129 bin 103 lira borçlanma talebinde bulundu. CHP kanadından "tasarruf" çağrısıyla borçlanma talebine itiraz edilirken, teklif AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, teklifte 2021 yılı için borçlanmaya ihtiyaç duyulması halinde 127 milyon 129 bin 103 liraya kadar borçlanma yapılabileceği belirtilerek kamulaştırma harcamalarında kullanmak üzere söz konusu tutar kadar yurt içi bankalarından kredi alınabilmesi için Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na yetki verilmesi talebinde bulunuldu.

Teklifin görüşülmesi sırasında söz alan CHP’li Meclis üyesi Murat Özkurt, ‘’Başkanlık son iki yıldır kamulaştırmayı bahane ederek borçlanma ve ek bütçe yetkisi istemektedir. Borçlanmayı gerçekçi bir şekilde kamulaştırmada kullanacaksanız komisyon raporunda kamulaştırılacak alan kaç metrekare, bugüne kadar kaç metrekaresi için ne kadar ödeme yaptınız, kamulaştırılacak alan kaç metrekare kaldı ve ödeyeceginiz miktar ne kadar gibi bilgilerin yer alması gerekmez mi?” diye sordu.

CHP’li Özkurt, sözlerinin devamında dai “2017 yılından beri Olimpiyat Stadı’nın kamulaştırma konusu sürekli gündeme gelmesine rağmen bir türlü sonuçlandırılamıyor. Milyonlarca bütçeyi şatafatlı belediye binası inşaatına ve nostaljik tramvaylı seyir teraslarınız gibi çılgın projelerinize harcayacağınıza biraz daha tasarruf yapın. Faiz yüküne gerek yok’’ dedi.

Teklif CHP’li Meclis üyelerinin ‘ret’ oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.