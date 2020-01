CHP, İthalat Kararnameleri’nin tarım ve hayvancılığa etkisinin araştırılmasını istedi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, geçtiğimiz aylarda Bakanlar Kurulu kararıyla yayınlanan, Tarımda İthalat Kararnameleri’nin Türkiye’de tarım ve hayvancılığı nasıl etkilediğinin ve çiftçiler üzerinde yarattığı mağduriyetin araştırılmasını istedi. Çakırözer, “Hükümet bir yılda yayınladığı üç kararname ile çiftçinin ölüm fermanını yazdı. İthalat kararnamelerinin Türkiye’de tarım ve hayvancılığı getirdiği nokta Meclis tarafından incelenerek, çiftçilerimizin yaşadığı mağduriyet bir an önce ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

“Kararnameler ölüm fermanı”

Geçtiğimiz hafta Alpu Ziraat Odası’nda Eskişehirli çiftçilerle bir araya gelen CHP’li Çakırözer çiftçilerin sorunlarını Meclis’te Araştırma Önergesi haline getirdi. Çakırözer, Bakanlar Kurulunca hazırlanan ithalat kararnamelerinin Türkiye’de tarım ve hayvancılığı nasıl etkilediğinin ve zaten zor koşullar altında üretim yapan çiftçiler üzerinde yarattığı mağduriyetin incelenmesini istedi. Önergesini Meclis Başkanlığı’na sunan Çakırözer, çiftçinin hasat zamanında çıkarılan ithalat kararnamelerini, çiftçinin ölüm fermanı olarak değerlendirdi.

Bir yılda üç ithalat kararnamesi çıkarıldığını hatırlatan Çakırözer, “Zor koşullar altında üretim yapar çiftçimizin 2017 yılında ne kadar tarım desteği alacağını açıklamayan hükümet, yayınladığı kararnamelerle 2019 yılına kadar ne kadar toprak mahsulü ve canlı hayvan ithal edeceğini açıkladı” dedi. Çakırözer, “Çiftçi hasat dönemindeyken çıkarılan kararnameler ile; canlı hayvan ithalatında gümrük vergisi yüzde 135'ten yüzde 26'ya düşürüldü. Kırmızı ette yüzde 225 ile yüzde 100 olan gümrük vergisi yüzde 40'a düşürüldü. Yüzde 130 gümrük vergisi olan 3 ürünün gümrük vergileri buğdayda yüzde 45'e, arpada yüzde 35'e ve mısırda yüzde 25'e indirildi. Et ve Süt Kurumu'na sıfır gümrükle 95 bin ton kırmızı et, 500 bin büyükbaş ve 475 bin küçükbaş olmak üzere 975 bin baş canlı hayvan ithalat yetkisi verildi. Yine Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 750 bin ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirincin yine sıfır gümrükle ithalatı yetkisi verildi. Geçen yıl 20 bin küçükbaş hayvan ithal edildiği açıklanmıştı. Bu yıl bu rakamların tamamının ithalatı gerçekleşirse küçükbaş hayvan ithalatı yüzde 2 bin 375 artmış olacak. Tüm bu rakamlar Et ve Süt Kurumu’nun Et İthalatı Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de Toprak Mahsulleri İthalatı Ofisi olduğunu göstermektedir” dedi.

“Çiftçi tarlada cezalandırıldı”

Hasat zamanında çıkarılan ithalat kararnameleriyle çiftçilerin cezalandırıldığını söyleyen Çakırözer, “Çiftçinin büyük emeklerle yetiştirdiği buğday ve arpayı hasat ettiği bir dönemde yayınlanan bu kararnameler zaten zor koşullar altında, alın terinin karşılığını alamadan üretim yapan çiftçilerimizi büyük zarara uğrattı. İlk kararnamenin yayınlamasıyla birlikte piyasada buğday ve arpanın fiyatı düştü. Çiftçi zararına ürününü satmak zorunda bırakıldı ve üreten çiftçi cezalandırıldı” değerlendirmesinde bulundu.

“Yabancı çiftçiler zengin ediliyor”

Tarım ve hayvancılıkta art arda çıkarılan kararnamelerle ülkenin ithalat cennetine dönüştürüldüğüne de dikkat çeken Çakırözer, “Türk çiftçisine çok görülün tarım destekleri, ithalat izniyle yabancı çiftçileri verildi, verilmeye de devam edecek. Her gün milli ve yerli diyen hükümet kendi çiftçisini değil, başka ülkelerin çiftçilerini zengin ediyor. Ortaya çıkan ithalat rakamları gösteriyor ki bu kararnameler çiftçinin ölüm fermanından başka bir şey değildir” dedi.