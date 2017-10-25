CHP, istifa ettirilen belediye başkanlarının koltuklarına aday göstermeyecek

CHP, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle istifa ettirilen belediye başkanlarının koltuklarına aday göstermeyeceklerini açıkladı.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken yerel seçim çağrısını yineleyerek, "Seçimleri yapalım bitsin bu kaos" dedi. Tezcan, istifa eden AKP'li belediye başkanlarının yerine belediye meclislerinde aday göstermeyeceklerini söyledi.

"Türkiye'nin kaostan kurtuluşu seçimdir"

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Tezcan, "Bugün Türkiye'nin yarısı seçilmemiş belediye başkanları tarafından yönetilmektedir. Madem demokrasinin özü milli irade o zaman millet el koymalıdır. Gelin erken yerel seçim yapalım. Madem ki sizin OHAL rejiminiz ülkeyi bu hale getiriyor. Seçimleri yapalım bitsin bu kaos, sen de kurtul. Milletin yarısı seçmediği belediye başkanları tarafından yönetilmek zorunda kalmasın. Dün Genel Başkanımız yaptı bu çağrıyı. Biz bu çağrıyı tekrar ediyoruz. Bu çağrıya cevap vermiyorlar. Sandık çağrısı geldi, perdenin arkasına saklanıyorlar. Türkiye'nin bu kaostan kurtuluşu seçimdir. Sandıktan kaçmayın” dedi.

Tezcan, “Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da istifa edeceğini açıkladı. Bursa da etti. Buralarda yeni belediye başkanları seçilecek. Biz parti olarak belediye meclislerinde aday göstermeyeceğiz” diye konuştu.

AKP’li belediyelerden şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifa etmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, cumartesi günü istifasını vereceğini duyurmuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise sessizliğini koruyor.