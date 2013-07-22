CHP İstanbul'daki 'kale' ilçelerde milletvekillerini aday çıkarmayacak

CHP’de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Chp'nin yerel seçimlerde aday belirleme yöntemine ilişikin konuşarak, “Şunun adamı, bunun adamı, bana yakın, genel başkana yakın anlayışı tarihe karıştı. Halk kimi istiyorsa, anketlerden, eğilim yoklamalarından kim çıkarsa, o isim CHP’nin adayı olacaktır” dedi. Günaydın. “Amaç birilerinin memnun etmek değil CHP’yi başarıya taşımaktır” dedi.

Vatan Gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre, Ankara Çankaya, İstanbul Beşiktaş, Kadıköy gibi ilçeler için de bazı milletvekillerinin kulis çalışması yürüttüğü bildiriliyor. Ancal yönetimin bu ilçelerde milletvekillerinin aday olmalarına olumsuz bakktığı öğrenildi.



İstanbul kafa kafaya

CHP kulislerinde İstanbul, Ankara, İzmir adayları konuşulurken, partiye gelen anket ve eğilim yoklamaları çalışmaları, yüzleri güldürüyor. CHP’ye gelen son çalışmaya göre İstanbul’da AKP ile ana muhalefet partisi baş başa durumda. CHP kurmayları, “AKP’nin iddia ettiği gibi geride değiliz, hatta potadayız. Bundan endişeliler” yorumu yapıyor. İstanbul’da CHP’nin adaylarının Mustafa Sarıgül veya Gürsel Tekin olması beklenirken, AKP’de hala net isim konuşulmaması, ana muhalefette, “Bizim adayımızı bekliyorlar” yorumlarına neden oluyor.

Gelen kaybeder

Bu süreçte çok sayıda aday adayı, Genel Merkeze gelerek kulis çalışması yapıyor. Ancak bu durum, parti yönetiminin tepkisini çekiyor. CHP kurmayları, “Aday adayları Genel merkezde vakit harcayacağına halkın yanında vakit geçirmeli. Buraya daha çok gelen adayın şansı azalır” diyor.

CHP’de kazanılmasına “kesin” gözüyle bakılan Ankara Çankaya, İstanbul Beşiktaş, Kadıköy gibi ilçeler için de bazı milletvekillerinin kulis çalışması yürüttüğü bildirildi. Ancak parti yönetimi net bir tavırla ilçelerde milletvekili aday göstermeme kararı aldı. Kulis çalışması yapan milletvekillerine, “Vekil olarak partiye hizmet vermeniz daha uygundur” mesajı iletildi. Genel Merkez’in bu kararı, belediye başkanlığı hayali kuran vekillerin, bu hayalinin suya düşmesine yol açtı.

Sürpriz aday

CHP’de Ankara için “sürpriz aday” konuşuluyor. Bugüne kadar kulislerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak isimleri konuşulan Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Aylin Nazlıaka, Sinan Aygün, MHP’li Mansur Yavaş’ın Genel Merkez tarafından düşünülmediği, adı bugüne kadar kamuoyunda yer almamış sürpriz bir ismin Ankara adayı olacağı bildiriliyor. Bu ismin de İstanbul’un ardından Eylül ayında açıklanması bekleniyor. Genel Merkez’deki çalışmalara çalışmalara göre Ankara’da CHP, AKP’nin 3-4 puan gerisinde görülürken, açıklanacak ismin ardından havanın CHP lehine döneceği iddia ediliyor. Yerel seçimler için adaylarının açıklanmasına Eylül ayında büyükşehirlerde başlanacak. Ocak ayına kadar açıklamalar sürecek.