CHP İstanbul'da yol haritasını belirledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün İstanbul’da 39 ilçe başkanı ile bir araya gelerek seçimde izlenecek yol haritasını anlattı. mBasına kapalı toplantıda ilçe başkanlarının görüşlerini alan Kılıçdaroğlu’na bazı ilçe başkanları küskün seçmenin sandığa çekilmesi için önseçim yapılması talebini iletti.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre adayların doğru belirlenmesi ve isimlerinin de bir an önce açıklanması gerektiğini söyleyen ilçe başkanları, örgüte emek veren kişilerin de sürecin dışında bırakılmaması yönünde görüş bildirdi. İlçe başkanlarını dinledikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda adayların belirlenmesinde ilçenin seçmen yapısına göre kamuoyu araştırması, eğilim yoklaması ve atama yönteminin uygulanacağını söylediği öğrenildi.

Önseçime sıcak bakmadı

Kılıçdaroğlu’nun önseçime sıcak bakmadığı ve ilçelerin seçmen yapısına göre kamuoyu araştırması, eğilim yoklaması ile atama yönteminin uygulanacağını söylediği öğrenildi. Bazı ilçelerde üye profili ile seçmenin demografik yapısının uyuşmadığına dikkat çekerek “Aktif ve pasif üyelik ayrımı yapılmadı. Adayların belirlenmesini üyeye bırakmak sağlıklı değil. Hemşehricilik üye yapısı ile seçilen adayla, seçmenin demografik yapısı uymayan yerler var. Bu durum seçmene hitap etmiyor” dediği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında adayların gruplar halinde açıklanacağını, kazanılmasına kesin gözüyle bakılan ilçelerin ise geç açıklanacağını söylediği belirtildi.

Küskün seçmenler ve ittifak konusunda ise CHP liderinin “İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın” talimatı verdiği öğrenildi.

Sol Kanat’ın öncülüğünde ön seçim talebiyle aralarında Eyüp Sultan Belediye Meclis Üyesi Ali Haydar İşkar, Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Ümraniye İlçe Başkanı Cafer Aktürk, Pendik İlçe Başkanı Doğan Çakmak, eski milletvekilleri Dursun Çiçek, Süleyman Çelebi ve Kadir Gökmen Öğüt, Ercan Karakaş, İl yöneticileri Kemal Gülhan ve Zeynep Reyha Koç’unda bulunduğu imzacıların dilekçesi il Başkanlığı’na sunuldu.

Bugün açıklayacaklar

Öte yandan, eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Kadıköy, Selami Çelebioğlu, Eyüp Sultan ilçeleri için bugün aday adaylıklarını açıklayacak. İş insanı Cafer Mahiroğlu’nun Beşiktaş için isminin aday adayları arasında geçtiği öğrenildi.