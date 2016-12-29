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Politika

CHP, İstanbul'da sokağa çıkıyor

"İstanbul'da seferberlik başlatıyoruz"

29 Aralık 2016 02:16

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, 2016 yılının değerlendirildiği bir toplantı düzenledi. Toplantıda Meclis’te görüşmeleri devam eden anayasa teklifi değişikliğine ilişkin “mahalle ve sokaklarda mücadele” verileceği belirtildi.

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, yapılan toplantıya İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP MYK üyeleri İstanbul Milletvekilleri, meclis üyeleri ve İlçe başkanları katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat toplantının başında bir konuşma yaptı. 2016 yılını değerlendiren Canpolat, Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduklarını söyledi. İstanbul'da mahalle temsilciliklerini örgütlediklerini belirten Canpolat, "Başkanlık sistemine ilişkin teklif gündeme geldiğinde, ilk mücadelemizi mahalle ve sokaklarda başlatacağız" dedi.

Canpolat sözlerinin devamında ise şöyle konuştu: "Başkanlık sistemine, ülkeyi bölmek isteyen bu sisteme karşı bütün CHP'lilerin, Mustafa Kemal'in ilkelerine, Cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüklere sahip çıkanlar olarak İstanbul'da seferberlik başlatıyoruz."

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